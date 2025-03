Alan Ibarra, integrante de Magneto, habla sobre la fuerte depresión que enfrenta

Alan Ibarra posee una extensa trayectoria en la música como integrante de Magneto, agrupación que volvió a los escenarios con el “90’s Pop Tour”. Sin embargo, el desempeño del cantante sobre el escenario dio de qué hablar en redes sociales y ante esto fueron sus propios compañeros quienes revelaron la depresión que enfrenta y sobre la que él mismo dio declaraciones destacando la importancia de apoyarse en sus seres queridos ante situaciones similares.

En redes sociales se difundieron imágenes de los conciertos en los que participaba Alan Ibarra junto a Magneto, en éstas se observaba al cantante con poco ánimo al realizar las coreografías. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos señalaron que la supuesta falta de coordinación, así como la angustia que reflejaba en sus presentaciones podrían deberse a su edad y la falta de condición física.

Luego de que sus compañeros de agrupación revelaran la depresión que enfrentaba Alan Ibarra, fue él quien decidió hablar al respecto y puntualizó en que se recupera de manera favorable gracias al apoyo de sus seres queridos, a quienes consideró clave para el proceso que enfrenta. Además, puntualizó en la importancia de hablar sobre salud mental y el momento para pedir ayuda ante momentos de crisis.

“Yo creo que a cualquier persona nos puede llegar a pasar tener un bajón en la vida. En mi vida he arrastrado varias cosas difíciles, son cosas que de repente la gente no sabe, pero es bueno también que sepan (…) A veces uno truena y necesita sentarse un poquito, reflexionar las cosas, trabajar en uno, pero gracias a Dios todo bien, trabajo mucho, trabajo interno y a echarle muchas ganas”, dijo Alan Ibarra.

El intérprete de “Vuela, vuela” destacó la importancia de pedir ayuda ante una situación similar a la que él enfrenta destacando que se trata de algo que le ocurre a muchas personas, por lo que no se debe sentir temor. Ibarra indicó que se ha apoyado de la terapia y otros tratamientos alternativos para lograr recuperarse.

“Decirle a la gente que no se sienta como bicho raro, que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento de la vida y que lo importante es pedir ayuda, no nada más afuera, sino adentro; confiar en tu ser y al final del día ahí estar todas las respuestas. No existe una situación difícil infranqueable y quisiera decirle a la gente que se puede, se puede salir adelante de cualquier bache”, añadió.