Eduin Caz rompe el silencio tras cancelar presentación en Carnaval de Mazatlán: “trataré de regresar”

Luego de que Eduin Caz anunció que decidió cancelar su concierto en el Carnaval de Mazatlán tras la advertencia que recibió por parte de un grupo criminal en el que se le pidió a Grupo Firme no estar presente en dicho evento, el líder de la banda ya rompió el silencio en redes sociales.

Y es que, el aviso de que su presentación del próximo 1 de marzo fue a través de un comunicado de prensa en redes sociales de Eduin Caz, Grupo Firme y Music VIP, el cantante no se había pronunciado al respecto, sin embargo, esta vez por medio de su cuenta de Instagram expresó su sentir tras la complicada situación.

Eduin Caz responde tras la cancelación en Mazatlán

Fue durante la noche de este jueves 27 de febrero, tan solo un día después de haber recibido la advertencia del grupo criminal, que Eduin Caz a través de sus historias de Instagram escribió un mensaje para sus seguidores y también a sus detractores.

El líder de Grupo Firme comenzó su mensaje asegurando que el resto de la sus presentaciones a lo largo y ancho de nuestro país se mantiene de la misma forma, pues, no habrá más cancelaciones hasta el momento, además dejó claro que si no se presenta en Mazatlán es debido a la advertencia, más no por que no haya vendido boletos como se ha especulado, sin embargo, para él es más importante la seguridad de su equipo de trabajo.

“Pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo, al de las luces que fue muy mencionado, aunque ustedes se burlen acá el equipo no sintió lo mismo…”se lee en el comunicado

Pese a que Eduin Caz esta seguro que durante el Carnaval todo estará bien, pues, alude la capacidad del gobierno para cuidar del turismo local y del foráneo, sabe bien que este tipo de advertencias no debe de tomarlas a la ligera, es por eso que pretende regresar a Mazatlán cuando todo esté más tranquilo.

“Es por eso que no me animé a estar ahí. Les pido una disculpa de antemano pero primero Dios cuando todo se calme trataré de regresar. Ánimo, no agarren valentía por comentarios de cuentas falsas que ni van a estar ahí”. finalizó Eduin Caz

¿Quién sustituye a Grupo Firme en el Carnaval de Mazatlán?

Luego de que Eduin Caz y la empresa Music VIP dieran a conocer a través de sus redes sociales que Grupo Firme canceló su participación en el Carnaval de Mazatlán, organizadores de este evento horas más tarde confirmaron que serían “Los Aguilar” quienes sustituyan a la banda líderada por Eduin.

Debido a lo anterior es que, Leonardo, Pepe y Ángela Aguilar serán parte del Carnaval de Mazatlán y se presentarán en el Estadio Teodoro Mariscal el próximo 1 de marzo del 2025.