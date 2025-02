Luis Fernando Peña confiesa que no lo invitaron a la boda de Martha Higareda

El actor Luis Fernando Peña fue interceptado en una de las grabaciones del programa de televisión “MasterChef Celebrity” en donde ahora participa, el famoso habló sobre varios temas referentes a su carrera artística y también fue cuestionado sobre los motivos por los que no acudió a la boda de su compañera de trabajo Martha Higareda.

Con el humor que lo caracteriza y tratando de no hacer polémica respecto al motivo por el que no acudió a celebrar el enlace matrimonial de su ex compañera de trabajo Martha Higareda y del deportista Lewis Howes, lo que Luis Fernando Peña mencionó es que no fue invitado.

Para sorpresa de las personas y de los seguidores de esta pareja ficticia, que se volvió popular gracias a su participación en la cinta “Amarte duele”, Luis Fernando Peña no fue requerido para la ceremonia y tampoco la fiesta en donde Martha Higareda se juró amor eterno con su ahora esposo Lewis Howes.

Luis Fernando Peña formará parte de la nueva temporada de "MasterChef Celebrity". Foto FB/LUISFERNANDOPENAMX

¿Por qué Martha Higareda no invitó a Luis Fernando Peña a su boda?

Luis Fernando Peña fue uno de los artistas que no obtuvo una invitación para acudir a la boda de Martha Higareda y Lewis Howes, pero manifestó que se encuentra bien al respecto y que no tiene por qué terminar su relación de amistad con la actriz, esto según un video que aparece en YouTube del periodista Ernesto Buitrón.

Como voy a ver que se está casando con otro obviamente no, no fui, pues mira la verdad es que no me invitaron y no pasa nada sabes, o sea yo entiendo que no siempre vas a estar invitado y mi relación de amistad con Martha no se va a ir a la basura, ni se va a terminar”, es lo que dijo Luis Fernando Peña.

¿Cuál es la relación de Luis Fernando Peña con Martha Higareda?

Luis Fernando Peña y Martha Higareda comenzaron una bella relación de amistad durante las grabaciones de la película “Amarte duele”, cinta que se estrenó el 2002 y que marcó un antes y un después de sus carreras, ya que ambos interpretaron a los protagonistas “Ulises” y “Renata”, quienes vivieron un tormentoso romance que a la fecha es difícil de superar.

En repetidos momentos los actores han mencionado que la cinta “Amarte duele”, es un proyecto que recuerdan con emoción y con nostalgia, puesto que forma parte fundamental de sus carreras y además fue el espacio en donde encontraron grandes amigos que aún conservan.