Yanet García habla sobre la boda de su ex, Lewis Howes, con Martha Higareda

Hace tan sólo unos días Martha Higareda dio un paso importante en su relación Lewis Howes y celebraron su boda en México, esto colocó a Yanet García en el ojo público debido a los señalamientos que hizo en el pasado por una supuesta infidelidad. Ante esto, la modelo no evitó ser cuestionada sobre la unión de su expareja con la actriz mexicana, quien le habría mandando una indirecta a través de un mensaje publicado en redes sociales.

A inicios de febrero Martha Higareda y Lewis Howes llegaron al altar con una lujosa ceremonia en Playa del Carmen a la que asistieron celebridades como Yordi Rosado y Claudia Álvarez. A través de redes sociales, la pareja compartió detalles de la unión por la que la atención también se volcó hacia la llamada "Chica del clima" que sostuvo una relación con el empresario durante dos años y que terminó en medio de un fuerte escándalo por una supuesta infidelidad con la actriz.

Yanet García rompe el silencio sobre la boda de su ex, Lewis Howes

En un reciente encuentro con los medios retomado por "Soy Roger" en YouTube, Yanet García puntualizó estar enfocada en sus proyectos profesionales ya que es parte del elenco en la cinta "Qué huevos Sofía" que se estrenará el 27 de febrero en cines y en la que comparte créditos con Sergio Mayer, Liliana Arriaga, Ricardo Peralta, Giovanna Romo y la youtuber Priscila Arias, conocida como “Fatshionista”.

“No tengo nada que decir al respecto ya que es una relación que terminé hace muchísimos años, creo que cuatro o cinco años, entonces ahorita estoy disfrutando de este etapa de mi vida, cumpliendo mis sueños y muy contenta y muy agradecida. Estoy enfocada en mis sueños, en esta película que amo, estoy aquí para hablar de mis películas y mis proyectos”, dijo Yanet García y añadió que por el momento estaría soltera.

Señalamientos de Yanet García contra Martha Higareda

Aunque se mantuvo como un rumor por un tiempo luego de su ruptura a mediados de 2021, durante una dinámica con sus seguidores en Instagram Yanet García destapó una supuesta infidelidad de Lewis Howes con Martha Higareda. Algo ante lo que la actriz no se quedó callada y dio replica a las acusaciones de la modelo asegurando que nunca comenzaría una relación con alguien que tuviera pareja.

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoque en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es super importante sanar antes de empezar una relación. Yo me mudé a NY, un sueño que tenía desde pequeña”, así respondió Yanet García a la interrogante de una de sus seguidoras sobre una infidelidad de su pareja.

En entrevista para “Venga la Alegría”, Marita Higareda respondió asegurando que al conocer a Lewis Howes se aseguró de que no tuviera una relación: “Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación (…) Se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras, es mentira”.