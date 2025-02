¿Quién es Ale minero? El youtuber que hace retos de comida y fue ingresado a un hospital de emergencia

Ale Minero, uno de los más grandes youtubers de los últimos tiempos, quien se dedica a la creación de contenido sobre comida, dio a conocer que tuvo un grave accidente por el que terminó en el hospital y tendrá que ser sometido a una cirugía, pero no es nada de qué preocuparse.

En una reciente declaración para las redes sociales, informó que se encuentra muy bien de salud. Lo que pasó fue una fractura de clavícula que lo mandó a una cirugía, pero se encuentra muy bien de salud. Aunque por el momento sigue en cama, pronto estará de nueva cuenta en su canal haciendo contenido.

"Ahorita me encuentra muy bien de salud, no era nada grave. Gracias a dios me siento bien. Me había roto la clavícula y todo ha salido bien. Va muy bien mi recuperación. No se dejen guiar por cuentas falsas de TikTok, van a tener todo en Instagram y YouTube"