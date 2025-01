Cazzu comparte las primeras imágenes este 2025 de Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal: FOTO

Cazzu, la cantante originaria de Argentina quien fue la pareja sentimental de Christian Nodal y quien también es la madre de la pequeña Inti, bebé que tuvo con el mexicano, ahora dio a conocer una tierna imagen de la niña en lo que podría ser el primer viaje en avión de este 2025.

La famosa cantante dio a conocer a través de sus historias en Instagram que viajó junto a su hija Inti, ya que la imagen se aprecia a la bebé a un lado de ella y con varios artículos para que la niña tome el vuelo de la manera más cómoda con sus juguetes y sus alimentos.

La expareja sentimental de Nodal no dio mayores detalles sobre al lugar al que viajaba con su hija Inti, pues se conoce que desde hace algún tiempo no muestra todo lo referente a su vida personal, ya que ella ha dicho que no le interesa verse involucrada en escándalos o chismes.

Cazzu comparte las primeras imágenes este 2025 de Inti y todo parece indicar que están de viaje. Foto IG/cazzu

¿Qué ha pasado con Cazzu y Nodal?

Nodal y Cazzu sostuvieron una relación sentimental y tuvieron a Inti el 14 de septiembre del 2023, la pareja se separó durante el mes de junio del 2024 y el cantante de regional mexicano a los pocos días se casó con su ahora esposa Ángela Aguilar. Las celebridades han sido las protagonistas de varios escándalos por lo que el público ha estado al pendiente de cada uno de sus movimientos.

Aunque todo parece indicar que Nodal y Cazzu sostienen una relación formal, ya no sentimental, pero si cordial por su hija Inti. Fue durante la fiesta del primer año de la pequeña que se reencontraron para celebrar la vida de la niña que procrearon cuando aún eran una pareja.

Cazzu junto a la pequeña Inti. Foto IG/cazzu

¿Cómo es la relación de Ángela Aguilar y Cazzu?

Mientras que quien también ha sido señalada en repetidas ocasiones sobre el matrimonio que tienen con Nodal, es Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar fue acusada de ser la tercera en discordia entre Christian y Cazzu, aunque ella ha declarado que no fue así.

Mientras que Cazzu durante una entrevista que llevó a cabo en 2024 mencionó que ella no estaba enterada de que Nodal estuviera interesado en Ángela Aguilar, por lo que confesó que se enteró de la misma manera en la que todo el público, puesto que los enamorados se fueron de viaje a varios lugares en Europa en donde algunos de sus seguidores les tomaron fotografías e hicieron público su romance.

Nodal y Cazzu son los padres de Inti. Foto IG/cazzu

