Tunden a Cazzu por comparar a los hombres con Dios | VIDEO

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, se encuentra en medio de una nueva polémica, después de que se difundiera una frase que pronunció en medio de alguna de sus presentaciones. Luego de hacer una pausa en su carrera musical, tras la separación con Christian Nodal regresó a los escenarios con todo.

Sin embargo, la argentina regresó al medio artístico a finales del año pasado, y a pesar de que en ese momento recibió el apoyo de sus fans, en esta ocasión reapareció un video de un sencillo lanzado en el 2022, en el que compara a Dios con los hombres, cuestión que no gustó mucho en redes sociales.

El video se trata de una presentación cuando “Nena Trampa” fue lanzado, pero ahora ha sido nuevamente compartido por la cuenta llamada @cazzuglobal. En él, la argentina canta el tema, cuya letra desató gran debate.

“Y no me pidan que rece, porque Dios es hombre y yo por un hombre no me quiebro”, dice Cazzu en un extracto de la canción que retumbó en las creencias de muchos de sus seguidores, quienes no dudaron en lanzarse en su contra.