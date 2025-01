Muere el cineasta Jeff Baena, esposo de la actriz Aubrey Plaza, investigaciones señalan que se habría quitado la vida

Este viernes 3 de enero, el cineasta independiente de origen estadounidense Jeff Baena, esposo de la actriz Aubrey Plaza, fue encontrado muerto en su residencia ubicada en Los Ángeles a los 47 años de edad. Los primeros reportes señalan que el guionista y director se habría quitado la vida.

El terrible hallazgo fue realizado por el asistente del artista alrededor de las 10:30 horas de la mañana, quien habría encontrado su cuerpo inerte al ingresar al inmueble, por lo que inmediatamente llamó a los cuerpos médicos de emergencia, quienes no pudieron hacer nada para reanimarlo.

De momento la información que círcula en los medios apuntaría al suicidio como la causa de su fallecimiento, sin embargo, las labores de investigación aún se mantíenen en el área, por lo que todavía no hay una versión oficial sobre el verdadero motivo de su deceso.

¿Quién era Jeff Baena, el cineasta que se habría quitado la vida?

Nacido el 29 de junio de 1977 en Miami, Florida, Jeff Baena fue un guionista y director estadounidense de cine independiente quien es conocido por su trabajo en películas como "Life After Beth" (2014), "Horse Girl" (2020), "The Little Hours" (2017), "Joshy" (2016), y "Spin Me Round" (2022).

Durante sus inicios en la industria cinematográfica, Jeff Baena trabajó como ayudante de producción para el famoso director Robert Zemeckis en diversas cintas. Posteriormente se desempeñó como ayudante de montaje del cineasta David O. Russell, con quien incluso colaboró en la creación de cuatro guiones.

Baena inició una relación con la actriz estadounidense Aubrey Plaza en el año 2011, misma que mantuvieron lejos de los reflectores, hasta que en el 2021 salió a la luz que ambos habían contraído matrimonio en secreto. Hasta el momento su esposa no ha dado declaraciones sobre su muerte.

¿Cómo prevenir el suicidio?

Es importante la detección temprana de factores de riesgo y seguimiento de casos; limitar el acceso a métodos suicidas; fomentar programas de salud mental y difundir de manera responsable noticias en medios de comunicación. El suicidio debe atenderse como un problema de salud pública desde la prevención, considerando factores de riesgo y protección, así como el fortalecimiento de la cohesión social entre familias y comunidades.

Datos sobre la prevención del suicidio

Foto: Secretaría de Salud

