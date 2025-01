Wendy Guevara revela el motivo por el que no asistió a la boda de Julián Gil, ¿enemistad con Valeria Marín?

Julián Gil se sumó a las celebridades que llegaron al altar en 2024, pues celebró su unión con Valeria Marín en Puerto Rico tan sólo unos días antes de la celebración de Año Nuevo. Pese a la felicidad de la que disfruta la pareja, no han evitado ser blanco de especulaciones y entre éstas la que tuvo que ver con Wendy Guevara, pues su ausencia en la boda fue evidente y desató rumores de una enemistad con el actor.

El actor y la conductora de deportes sorprendieron a sus fans al compartir en redes sociales las primeras fotografías de su boda ocurrida el 29 de diciembre pasado y en la que estuvieron acompañados de su familia, así como algunos de sus amigos más cercanos. Ante esto, fanáticos notaron la ausencia de la influencer y de inmediato surgieron rumores de que podría haber existido un conflicto entre ellos, incluso, internautas mencionaron una enemistad por parte de Valeria Marín.

Debido al alboroto que estos rumores generaron en redes sociales, fue la integrante de "Las Perdidas" quien durante una transmisión en vivo aclaró que sí fue invitada a la boda, pero debido a sus compromisos laborales no pudo asistir. Además, puntualizó en que sostiene una buena amistad tanto con Julián Gil como con Valeria Marín y les deseó felicidad en su matrimonio.

“Yo una sabía que se iba a casar desde hace uff, bebés, pero era algo de ellos que tenían que anunciar (…) Lo considero mi amigo y él también, hemos hablado, de repente mensajeamos. Yo dije que no iba a poder asistir, pero fue su hija de Juli la que me habló para confirmar (…) De todos modos el Juli sabe que lo adoro, la Val me cae super bien, su mujer ahora ya su esposa. Les deseo toda la felicidad del mundo”, aclaró Wendy Guevara.