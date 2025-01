Julián Gil revela detalles de su boda con Valeria Marín en Puerto Rico: “Uno de los días más felices de mi vida”

El pasado 29 de diciembre se efectuó en Costa Rica la boda del actor argentino Julián Gil y la presentadora deportiva mexicana Valeria Marín, quienes vía Instagram han compartido aspectos de la celebración que se mantiene como tendencia y es considerada una de las nupcias del año.

Para que sus seguidores sepan más de cómo fue el día en el que se dieron el ansiado “sí”, el actor de los melodramas “Sortilegio” y “Por amar sin ley” -en la segunda telenovela trabajó con Ana Brenda Contreras, quien fue de las principales invitadas de la boda- reveló nuevo detalles en entrevista para la revista Caras.

Julián Gil expuso que él y Valeria Marín tuvieron una boda especial porque no sólo se trató de su unión como esposo, sino también de la unión de sus familias que tienen diferentes culturas. “Celebramos no sólo nuestro amor, sino también la unión de nuestras familias y culturas, rodeados de quienes más queremos”, destacó el argentino, quien creció en Venezuela y, sobre todo, Costa Rica, lo que explica por qué este país es importante para él.

Durante la charla, el famoso se desbordó en elogios para expresar el amor que siente por su esposa, ya que expresó “este es, sin duda, uno de los días más felices de mi vida. Casarme con Valeria, una mujer llena de fortaleza, pasión y generosidad, es un verdadero privilegio”.

Julián Gil y Valeria Marín se casaron el pasado 29 de diciembre de 2024. Fotos: Instagram Julián Gil.

Cómo fue la boda de Julián Gil y Valeria Marín

En días pasados Julián Gil, de 54 años de edad, y Valeria Marín, de 34 años, compartieron videos de su boda y gracias a este material se puede observar que tuvieron una boda al aire libre. Por ende, el estilo nupcial es campirano, pero con un toque de estilo glam.

La celebración se llevó al cabo en una casa de campo rodeada de montañas. Y tanto el actor como la presentadora deportiva portaron looks blancos, lo que va de la mano con el estilo glam. Ella eligió un diseño del mexicano Benito Santos, mientras que él un traje confeccionado por The House of Suits. Además, la novia usó un segundo vestido -de estilo vanguardista- en la fiesta.

Julián Gil y Valeria Marín se casaron tras cuatro años de relación; su romance se inició en 2020 y dieron un paso importante en 2022 cuando se comprometieron en el Mundial de fútbol de Catar. En la celebración estuvieron sus familias, ya que Valeria Martín estuvo acompañada de sus padres, Víctor Marín y Silvia Marín, así como de sus dos hermanos, Sebastián Marín y Lander Marín, y Julián Gil fue apoyado por sus dos hijos mayores, Nicolle Gil y Julián Gil, así como su nieto, Óliver. Otro personaje clave en la boda fue la mascota del famoso, su perro llamado “Batman”, quien fue el “padrino de anillos”.

