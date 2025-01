Hailey Bieber reacciona a los rumores de una crisis matrimonial con Justin Bieber

Hailey y Justin Bieber forman una de las parejas favoritas de la industria, aunque esto no los exenta de la polémica generada a través de redes sociales. Y es que en TikTok surgió con fuerza el rumor de que la modelo y el cantante podrían estar atravesando por una crisis que pone en riesgo su matrimonio, algo que se avivó debido a los misteriosos mensajes que ambos publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram.

Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo para las celebridades, pues aunque les ayuda a mantenerse cerca de sus fans e incrementar su popularidad, también pueden revelar información sobre su vida privada a través de pequeños detalles que parecen insignificantes en un primer instante, pero son tomados por sus seguidores como una señal de que algo podría no estar bien desatando gran alboroto y una ola de rumores.

Tal y como le ocurrió a Hailey y Justin Bieber luego de un video difundido en TikTok por Sloan Hooks, pues recopila una serie de imágenes y mensajes de la pareja que revelarían una supuesta crisis en su matrimonio. Entre éstos destaca la canción "B.E.D." de Jacquees compartida por el cantante y cuya letra habla de relaciones íntimas sin amor; además, retoma las melodías de SZA compartidas por Hailey sobre desamor.

Surgen en TikTok rumores de una crisis en el matrimonio de Hailey y Justin Bieber. Foto: IG @haileybieber

Para hacer más fuertes los rumores de un conflicto entre la pareja, Sloan Hooks menciona el supuesto viaje que hizo Hailey Bieber acompañada de sus amigas a Anguila durante Navidad alejada de su esposo. También el mensaje compartido en X por Jeremy Bieber que fue eliminado más tarde, pero retomado por The Independent: “Nunca he conocido a un padre que diga: ‘Ojalá no tuviera un hijo’”, que se suma al del artista en Instagram: “La coparentalidad está fallando”.

Hailey Bieber responde a los rumores de una crisis en su matrimonio

Esta no es la primera vez que la modelo y el intérprete de "Baby" enfrentan rumores sobre su relación, motivo por el que han decidido mantener los detalles alejados de los reflectores. Algo que incluye lo relacionado con su primogénito, Jack Blues, a quien le dieron la bienvenida en agosto de 2024, pero -tal y como lo hacen otras celebridades- mantienen su identidad fuera del ojo público.

Ante el alboroto que se generó en TikTok y los constantes cuestionamientos de los fans a través de otras redes sociales, Hailey Bieber decidió compartir un nuevo video en sus historias de Instagram junto a un mensaje con el que, aseguran, enviaría una indirecta a quienes aseguran que su matrimonio estaría llegando a su fin: “No estás bien, y está bien. Yo para todos ustedes en Internet”.

Hailey Bieber terminaría con los rumores de una crisis en su relación con una indirecta en Instagram. Foto: IG @haileybieber

Sigue leyendo:

Justin Bieber presume su amor por Hailey, tras el compromiso de Selena Gomez: FOTOS

Revelan que Justin Bieber enfrenta fuerte crisis de salud mental por el escándalo con Sean “Diddy” Combs