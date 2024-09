Taylor Swift sorprende bailando reguetón con Travis Kelce al ritmo de Bad Bunny en el US Open

Este domingo, la cantante estadounidense Taylor Swift, quien es conocida por ser una de las artistas más exitosas de la última década, fue captada junto a su pareja, el jugador estadounidense de fútbol americano Travis Kelce, en la final del US Open, con quien supuestamente había terminado hace poco.

Sin embargo, con esto la pareja confirmó que no se ha separado ni planean hacerlo, ya que se les vio muy contentos durante la final masculina de tenis. De hecho, en un video que circula en redes sociales se puede ver como ambos bailan mientras ven el partido entre el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Taylor Fritz.

Taylor y el futbolista salen desde septiembre del año pasado. (Créditos: Instagram / @taylorswift)

¿Taylor Swift baila reguetón con Travis Kelce al ritmo de Bad Bunny?

En las imágenes que circulan en la red, se aprecia a Taylor Swift, quien trae lentes oscuros y un vestido de cuadros blanco con negro, abrazada de Travis Kelce, quien usa un gorro blanco, una playera polo y un suéter del mismo color, disfrutando de "Titi me preguntó", una canción de Bad Bunny, durante el US Open.

De hecho, muchos de sus seguidores latinos compartieron el momento, pues la intérprete de "august" parece tratar de cantar en español. "Me encanta como canta en español", "Ella no es Taylor es Tatiana", "La amo", "¿Está cantando en español?" y "Me da risa que Travis también se presta", fueron algunos de los comentarios en la plataforma de X.

¿Taylor Swift terminó con Travis Kelce?

En septiembre del año pasado, Taylor Swift confirmó su relación con Travis Kelce. En un principio, se rumoraba que la pareja era una farsa y todo había sido planeado para darse publicidad el uno al otro. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos demostraron que su amor era real y se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo.

Recientemente, se rumoró que la pareja terminaría su relación tras un año, pero con la aparición de la cantante en un partido de los Chiefs quedó claro que aún son novios. Además, este fin de semana ambos fueron vistos en Nueva York y luego fueron captados en la final del US Open.

Taylor y Travis son una de las parejas más queridas del espectáculo. (Créditos: Instagram / @taylorswift)

