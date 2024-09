Agustín sorprende al pedirle un beso a Ricardo Peralta, así fue el apasionado momento

La fiesta de este viernes La Casa de los Famosos se subió de tono y hubo varios besos entre parejitas pero también entre amigos. Esta vez, Agustín sorprendió a Ricardo Peralta cuando le pidió un beso, sin embargo, aunque fue una enorme sorpresa accedió y el romántico beso fue presenciado por Mar y Tierra.

Todo parece indicar que tras la salida de Adrián Marcelo del reality show se respira más tranquilidad y diversión dentro de la casa. Ayer se realizó la primera fiesta sin el comediante regiomontano y por lo que se vio, nadie lo extrañó, al contrario se divirtieron en grande, conversaron y hasta hablaron sobre algunas conductas del su excompañero que no aprobaban.

Ahora que los dos bandos de La Casa de los Famosos México son más unidos, en sus ratos de convivencia se la pasan muy bien | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

Agustín le pide un beso a Ricardo Peralta para afianzar su amistad

Ahora que los dos bandos de La Casa de los Famosos México son más unidos, en sus ratos de convivencia se la pasan muy bien. Durante la fiesta de anoche, Ricardo estaba junto a Agustín cuando le dijo que le diera un beso, ante la petición el influencer se sorprendió y le preguntó, ¿en serio quieres que te bese? a lo que Fernández respondió "sí para afianzar nuestra amistad".

Peralta se negó en un principio pero luego lo hizo animado por sus compañeros, quienes les dijeron que se dieran un "piquito". Por lo que Ricardo se acomodó, Agustín se acercó y se dieron el romántico beso, mientras que los gritos se escucharon al fondo al ver que protagonizaron el acercamiento frente a todos. Pero más tarde también hubo otro romántico beso con Sian.

Briggitte Bozzo y Sian Chong ya no ocultan su amor

En la celebración de los viernes hubo beso entre Ricardo y Agustín, pero también con Gala y entre Sian y Briggitte, quienes en esta semana se han mostrado muy cariñosos y más cercanos que nunca. La pareja de actores bailó al centro de la pista mientras bailaban abrazados y no faltaron los besos y los abrazos.

Aunque tanto Briggitte como Sian no han mencionado abiertamente que sientan atracción el uno por el otro, ya no pueden pasar tiempo separados y en redes sociales insisten en que ellos dos se gustan mucho, de ser el caso no han podido ocultarlo pero tampoco han ocultado que entre ellos dos hay una gran química.