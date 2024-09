Prófugos del Anexo en CDMX: ¿en dónde y cuándo pedir el reembolso de los boletos?

En medio de la incertidumbre que rodea el concierto "Prófugos del Anexo", que los cantantes Julión Álvarez y Alfredo Olivas tenían programado para los próximos 3 y 4 de octubre en la Plaza de Toros México, fanáticos del Rey de la taquilla y El Patroncito, como también son conocidos los cantantes, se encuentran muy preocupados, pues, no saben si el show se llevará a cabo o si es que deben pedir el reembolso de sus boletos.

El reciente anuncio de la Alcaldía Benito Juárez sobre la no autorización del evento ha generado confusión entre los seguidores de Álvarez y Olivas. Según un comunicado oficial, el concierto "Prófugos del Anexo" no cuenta con los permisos necesarios para su realización, lo que ha dejado a los fans preocupados por la validez de sus boletos y el futuro del espectáculo. La administración actual, encabezada por Jaime Mata, aclaró que el evento no se llevará a cabo en la mencionada plaza de toros.

¿Se cancelarán las presentaciones en la CDMX?

¿Cuándo y en dónde habrá el reembolso del show Prófugos del Anexo CDMX?

Es importante aclarar que aunque la Alcaldía Benito Juárez asegura en su comunicado de prensa que el show “Prófugos del Anexo” no cuenta con los permisos pertinentes por lo que no se llevará a cabo; los artistas o representantes de los mismos no han salido a confirmar o negar la cancelación del show en la CDMX.

Debido a lo anterior es que ni Julión Álvarez, Alfredo Olivas y tampoco la empresa boletera encargada de la venta de tickets para los conciertos del 3 y 4 de octubre en La Plaza de Toros México han dado información si es que habrá algún tipo de reembolso en dado caso de que se cancele el evento.

Debido a lo anterior es que aún no se tiene información acerca de un posible reembolso, pues hasta que los artistas no confirmen o nieguen la cancelación o aplazamiento de sus presentaciones en la capital de nuestro país, por lo que fanáticos aún están a la espera de alguna noticia sobre los conciertos.

Hasta el momento no han revelado si habrá reembolsos.

¿Se cancelan Prófugos del anexo de CDMX?

El comunicado de la Alcaldía Benito Juárez ha sido claro en cuanto a la falta de permisos para el concierto "Prófugos del Anexo". Según la información proporcionada, los organizadores del evento no presentaron el aviso correspondiente a la alcaldía, lo que ha llevado a la cancelación oficial del espectáculo en la Plaza de Toros México. Además, los responsables del recinto han presentado un escrito en el que se deslindan de cualquier responsabilidad relacionada con el evento.

Este episodio no es un caso aislado, ya que a mediados de agosto también se había advertido sobre la falta de permisos para otros eventos relacionados con "Prófugos del Anexo". Además, cabe mencionar que no sería la primera vez que el show de Alfredo Olivas y Julión Álvarez ya fue cancelado en una ocasión en el mes de mayo por problemas de logística.