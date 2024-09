Maryfer Centeno analiza la disculpa de Briggitte a Gala Montes, hay dudas en Karime Pindter

Briggitte Bozzo y Gala Montes están sufriendo algunas dificultades de convivencia a raíz de la salida de Adrián Marcelo, las chicas del cuarto Mar estuvieron hablando junto a los demás inquilinos de La Casa de los Famosos México y Maryfer Centeno ya analizó su lenguaje corporal y si en realidad están diciendo lo que sienten.

La experta en grafología y lenguaje corporal dio a conocer un video en sus cuentas oficiales en donde analiza el comportamiento de Briggitte Bozzo y Karime Pindter a raíz de la salida de Adrián Marcelo y las disculpas que las integrantes le pidieron a Gala Montes por no defenderla en el enfrentamiento que tuvo con el creador de contenido justo antes de que pidiera irse.

Briggitte Bozzo fue una de las integrantes de La Casa de los Famosos México que le pidió perdón a Gala Montes por no salir en su defensa durante la polémica que vivió con Adrián Marcelo, pero Karime estuvo en todo momento escuchando el discurso de ambas y según Maryfer Centeno no está muy segura de que la pelirroja fue sincera con sus palabras.

“Briggitte le pide perdón a Gala, mientras Karime hace un rostro como de ‘esto no me gusta’ de hecho es una postura cerrada, está enseñando la esclera y es un rostro de duda, de ‘no te creo, no te creo, no te creo’”, es lo que dice Maryfer Centeno sobre la disculpa de las actrices.