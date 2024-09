¿Cuál es la canción de BTS con la que casi superan a The Beatles y ser la mejor banda de la historia?

BTS lleva varios récords mundiales que lograron alcanzar gracias a su música, al momento tienen varias marcas casi inalcanzables con cifras millonarias en ventas, reproducciones y seguidores. Como solistas también han demostrado tener un gran talento y popularidad dentro y fuera de Corea del Sur.

Se espera que en 2025 BTS se reencuentre con sus fans tras terminar su servicio militar obligatorio y continúen con su carrera, al parecer hay planes de un nuevo álbum y de una gira mundial. A lo largo de su carrera, la boyband también ha roto marcas nunca antes vistas, como ser los primeros coreanos en ser nominados a un GRAMMY o llenar el estadio de Wembley.

Hace poco también fueron elegidos como una de las mejores boybands del siglo, según un top de The Rolling Stone. Y, aunque aún les faltan metas por cumplir, BTS estuvo cerca de alcanzar a la legendaria banda The Beatles tras el lanzamiento de una de sus canciones.

BTS alcanza a The Beatles gracias a esta canción

Desde 2020 y 2021, BTS logró su primer hito histórico al ser la primera boyband de K-Pop en encabezar el listado de Billboard Hot 100 con su sencillo "Dynamite", su primera canción totalmente en inglés. Desde su estreno, le siguieron otras canciones que lograron la misma hazaña.

No fue hasta el 2021 que lanzaron "My Universe", su colaboración con Coldplay y con el que consiguieron su sexto número 1 en Billboard de manera consecutiva. Este logro los puso muy cerca de superar e igualar a The Beatles, quienes en su época lograron 6 tops con su música en el rango de un año, la boyband lo consiguió pero con un mes más de diferencia.

BTS: La vez que superaron a Michael Jackson y QUEEN

Sin embargo, BTS sí ha logrado superar a otras mega estrellas de la música, pues rompieron un récord de varias décadas de Michael Jackson al super las ventas de sus álbumes en Japón, de acuerdo a Oricon. También lograron rebasar a QUEEN en alguna ocasión, pues en 2021 los idols tuvieron momentáneamente más oyentes mensuales que la banda de rock.