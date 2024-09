"Menos de dos minutos": la gente reacciona al poco tiempo que le dieron a Agustín en el Programa Hoy

Agustín Fernández se convirtió en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos México y con ello el tener que comenzar su gira de entrevistas en diferentes programas de la televisora de San Ángel. Para este miércoles era el turno de acudir al Programa Hoy, donde sería entrevistado por su paso dentro del reality show. Lo que dejó a los fans sorprendidos fue el poco tiempo que le dieron en el matutino, ni dos minutos platicaron con el argentino.

Las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de reaccionar a la entrevista de Agus en Hoy, pero no fue por un tema polémico que se sacara, sino por el poco tiempo que le regalaron al argentino en el matutino. La entrevista con Sebastián Reséndiz fue bastante corta, ya que decidieron que no era necesario pasar algunos de los mejores momentos o los más polémicos que vivió dentro de La Casa de los Famosos México.

La entrevista de Agustín en el Programa Hoy

El primer detalle que llamó la atención fue que no colocaron a Agustín en la sala donde entrevistaron a la gran mayoría de los exintegrantes del reality show, pero el lugar pasaría a segundo plano cuando sus fans vieron el poco tiempo que le dieron de entrevista. Menos de dos minutos le dedicaron al argentino en el matutino.

Todo comenzó como cualquier entrevista. Se le preguntó sobre sus sensaciones después de tres días fuera de la casa y cuáles eran sus planes ahora que había abandonado La Casa de los Famosos México. El problema llegó cuando tenían que comenzar a hablar sobre lo que hizo dentro del programa, ya que Sebastián decidió que ya se había pasado todo 'Cuéntamelo Ya' y no era necesario volver a ponerlos.

La reacción en redes sociales

Al poco tiempo de haberse realizado la entrevista a Agustín, la gente comenzó a llenar las redes sociales con comentarios donde se dejaba claro que no podían creer que le dieran tan solo un minuto con 15 segundos de entrevista dentro de uno de los matutinos más vistos en la televisión mexicana. Algunos aseguran que fue una venganza, mientras que otros consideran que lo están protegiendo.

"El Programa Hoy se vengó de Agustín Fernández y lo entrevistaron 2 minutos", "Andrea Rodríguez sólo tuvo a Agustín en el Programa Hoy para cumplir. Ningún conductor estuvo, no le pasaron videos, la entrevista fue en un rincón y apenas duró más de un minuto", "Que decepción que el Programa Hoy solo le haya dado un minuto de presencia a Agustín y no lo hayan expuesto como a los demás", son algunos de los comentarios que se volvieron virales en redes sociales.

