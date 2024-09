¿Gustavo Adolfo Infante y Mayela Laguna son pareja? el periodista habla por primera vez y define su relación

En las últimas semanas el nombre de Mayela Laguna, expareja sentimental de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán, ha aparecido en las principales portadas de los medios del espectáculo después de que se confirmara que Apolo no es integrante de la familia Pinal.

Por medio de un comunicado publicado en redes sociales Mayela Laguna informó que Luis Enrique Guzmán no es el papá biológico de Apolo. Ante esta situación Sylvia Pasquel, hermana de Luis Enrique Guzmán, exigió una disculpa de los periodistas que criticaron a su familia, incluyendo a Gustavo Adolfo Infante.

Después de las declaraciones de Sylvia Pasquel, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante aseguró que lo tiene sin cuidado el mensaje de la hija de Silvia Pinal. Además aseguró que Mayela Laguna lo engañó al asegurar que Apolo sí era hijo de Luis Enrique Guzmán.

En entrevista compartida en el canal de YouTube de Berenice Ortiz, el conductor del programa "De Primera Mano" fue cuestionado sobre el rumor que señala que tiene una relación sentimental con Mayela Laguna. Por primera vez Gustavo Adolfo Infante habló al respecto y puso fin a todos los trascendidos.

Frente a las cámaras el famoso conocido como "El periodista de las exclusivas" dijo que los rumores son una "tontería" pues nunca existió algo más con Mayela Laguna. Aseguró que no le presta atención esos rumores ya que está enfocado cien por ciento a su trabajo.

"Los tomo como una tontería, no puede haber algo que no existió nunca. Tengo tanto trabajo que no pongo atención a esas cosas", sentenció.