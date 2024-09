Christian Nodal enternece las redes con romántica revelación, asegura que su esposa es su mayor vicio: VIDEO

Las críticas no se detienen para Ángela Aguilar y Christian Nodal por su escandaloso y repentino matrimonio, aún cuando ambos gritan su amor con románticos gestos en redes sociales. Como el más reciente del sonorense que logró enternecer a los internautas, pues fue cuestionado sobre el más grande de sus vicios y de inmediato mencionó a su ahora esposa, de quien también habló al dar detalles de su vida juntos.

Los intérpretes de “Dime cómo quieres” llegaron al altar el 24 de julio con una sorpresiva ceremonia tan sólo unas semanas después de hacer público su romance, mismo que desató rumores de una infidelidad por parte del cantante debido a que lo confirmaron tan sólo dos semanas después de que él anunciara el fin de su relación con la trapera argentina Cazzu. A la polémica se han sumado las declaraciones de Pepe Aguilar, quien dejó ver que no estaría de acuerdo con el matrimonio de su hija menor.

Aún con la intensa controversia que los rodea, la pareja no ha dejado de demostrar su amor y así ocurrió durante una reciente entrevista de radio con "El Chino" en Estados Unidos donde la voz de "Botella tras botella" reveló detalles de su matrimonio con la menor de la dinastía Aguilar, a quien no dudó en demostrarle su cariño asegurando que es su más grande vicio.

“¿Tu vicio favorito?”, le repuntaron al cantean y él no dudó en responder: “Mi esposa”. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas aplaudieron su amor, otros lanzaron fuertes críticas y burlas por su comentario: “¿Su esposa? ¡No dijo eso!”, “Siempre será su hija porque el amor de pareja termina”, “¡Qué lindo!”, “Lo noté bastante honesto al responder”, “Qué lindo que su esposa es el amor de su vida” y “No lo dijo de una”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron tan sólo unas semanas después de confirmar su romance. Foto: IG @angela_aguilar_

Christian Nodal habla de su matrimonio con Ángela Aguilar

El cantante fue cuestionado sobre su vida profesional y su gira “Pa’l Cora Tour”, sobre la que mencionó que ha tratado de no fumar y dormir bien con la finalidad de dar lo mejor de sí. Sin embargo, no evitó ser cuestionado sobre su matrimonio con Ángela Aguilar y cómo ha resultado la vida de casados sobre ellos, por lo que admitió que existe un detalle que no ha sido del todo bueno.

“Muy bien, un poco desmañanado”, fue la cortante respuesta de Christian Nodal que se negó a dar detalles sobre su relación ante los comentarios negativos que han recibido desde que anunciaron que estaban juntos. Algo que no ha ocurrido con la también modelo, pues sus declaraciones han dado de qué hablar y muestra de ello la más reciente durante un evento en Estados Unidos en el que aseguró que su esposo se había molestado por no acompañarlo en el arranque de su gira.

Christian Nodal asegura que su mayor vicio es su esposa, Ángela Aguilar. Foto: IG @angela_aguilar_

