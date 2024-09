Sian Chiong le pide perdón a Wendy Guevara tras criticarla: “Ojalá en su corazón haya compasión”

Sian Chiong fue uno de los participantes más odiados de “La Casa de los Famosos México”, por ello, tras ser eliminado ha enfrentado un fuerte golpe de realidad. Y es que los comentarios del actor cubano le han costado severas críticas y rivalidades con otros famosos, como Wendy Guevara a quien le pidió disculpas públicas por criticarla al compararla con Ricardo Peralta.

Desde su salida del reality show, el actor cubano ha dado declaraciones en las que se dijo dispuesto a enfrentar los comentarios negativos en su contra. Incluyendo los de la integrante de “Las Perdidas” a quien criticó en un intento por resaltar las cualidades de Ricardo Peralta: “Tú sí tienes cultura, hablas idiomas, has viajado, ya por ahí tú dices ‘Este no es un pend***’”.

El también modelo reveló que ya intentó contactar a Wendy Guevara para pedirle disculpas personalmente, aunque hasta el momento no recibe respuesta. Chiong argumentó que en su paso por “La Casa de los Famosos México” fueron pocas las ocasiones en las que pudo mostrar cómo es realmente y pidió a los fans conservar esa imagen positiva de él.

“Estoy en espera de que se tome su tiempo porque yo me equivoqué, me equivoqué, y ahora me toca aguantar vara y esperar que ojalá en su corazón haya un poco de compasión para perdonar a alguien que por tratar de resaltar cualidades de otra persona habló de más y dijo estupid**** que no tenía que decir, y las reconozco, y le pedí una disculpa. No pienso para nada eso, al contrario, es alguien a quien admiro y le tengo mucho respeto”, dijo el actor.