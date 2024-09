Pese a las críticas, Sian Chiong no se irá a Cuba y se quedará en México: “A aguantar los tiros porque los merezco”

La salida del actor cubano Sian Chiong de “La Casa de los Famosos México” ha generado revuelo debido a que se convirtió en uno de los participantes más polémicos del reality show. El actor de “Like” realiza una gira de medios para hablar de cómo fue su estancia en el programa grabado 24/7 y durante un en vivo aseguró que se quedará en México y no regresará a Cuba.

Como sucede cada martes, los expulsados del programa de Televisa acuden al en vivo que lidera el influencer y conductor Pablo Chagra. En esta ocasión, el invitado especial fue el actor cubano, de 31 años de edad, quien habló de los momentos más controversiales que vivió en el reality show.

En la charla estuvieron la periodista de espectáculos Shanik Berman y la conductora y modelo Marie Clare Harp, quienes le revelaron detalles a Sian Chiong porque apenas está conociendo que la respuesta de la mayoría del público a su participación en “La Casa de los Famosos México” es negativa.

La periodista mexicana de origen judío cuestionó al famoso para saber qué pasará con él ahora que salió del reality show, sobre todo luego de que le informó que hasta el productor mexicano Juan Osorio estuvo en contra de sus actitudes en el programa de Televisa y externó que no le interesa trabajar con él.

Sigue leyendo:

Nicola Porcella desata las críticas por defender a Sian Chiong y lo llaman “exnovio de México”

Sian Chiong se olvida de Ricardo Peralta tras salir de “La Casa de los Famosos México” y ya ni lo saluda

Sian Chiong reacciona a las críticas por su participación en LCDLF

A pesar de estos comentarios y las numerosas críticas que recibe en redes sociales, Sian Chiong aseguró que seguirá trabajando en México, donde busca fortalecer su carrera. De esta forma, ignora los comentarios negativos que recibe, así como los memes que le hicieron acerca de su regreso a Cuba.

“¿Quieres leer los comentarios?”, le preguntó Marie Claire Harp al actor, quien respondió “no, no, respeto la opinión que está teniendo todo el mundo ahora, por eso estoy aquí pidiendo disculpas, pero no quiero leerlo porque sí me haría daño”.

Sian Chiong está dando sus primeras declaraciones luego de ser el octavo expulsado de LCDLF. Foto: Instagram Sian Chiong.

En tanto, Shanik Berman le preguntó si regresará a Cuba por la respuesta negativa que tiene de numerosas personas, así que el actor expuso lo siguiente: “No, no pienso renunciar, no pienso claudicar. Cuando uno se equivoca es cuando más tiene que poner el pecho. Y aguantar los tiros. Aguantar los tiros porque los merezco”.