¿Olvidan sus diferencias? Paul Stanley confiesa que quiere ver a Mario Bazares ganador de La Casa de los Famosos

Aunque parece que "La Casa de los Famosos México" acaba de comenzar, en realidad queda muy poco tiempo para que la segunda temporada llegue a su fin; pero además de las muy sonadas polémicas sucedidas dentro del reality, a lo largo de las transmisiones hemos podido conocer una faceta diferente de las y los participantes, ganándose el cariño y la admiración de las y los televidentes.

Entre los personajes más amados en esta temporada de encuentra Mario Bezares, quien reapareció en televisión nacional para conquistar el corazón de muchas personas, muchas de ellas pertenecientes a generaciones que ni siquiera habían escuchado hablar de él. Aunque el conductor también ha formado parte de diversas polémicas a lo largo de su muy extensa carrera, su participación en el reality parece haber lavado sus culpas, consolidándose como uno de los favoritos para ganar.

Si bien, muchas figuras públicas lo han apoyado abiertamente, el ojo público se encuentra puesto sobre el presentador mexicano Paul Stanley, pues a pesar de que ha mantenido una postura bastante equilibrada respecto a las y los participantes de esta edición de "La Casa de los Famosos México", recientemente reconoció públicamente que "Mayito" ha jugado una estrategia bastante efectiva que podría valerle el primer lugar en la contienda.

Paul Stanley le echa porras al Team Mar en "La Casa de los Famosos México"

Aunque el conductor ha declarado en varias ocasiones que prefiere mantenerse alejado de Bezares, recientemente fue abordado por la prensa y si bien las primeras preguntas giraron en torno al nacimiento de su hija Victoria, la conversación poco a poco se diversificó hasta que fue cuestionado sobre la participación de Mayito en "La Casa de los Famosos México". Fue así como el conductor de "Hoy" evitó dar una respuesta directa cuando fue cuestionado sobre un eventual reencuentro con Bezares en los foros de televisión.

En cambio, desvió el tema con un tono humorístico, afirmando que lo que más le preocupa no es la reunión en sí, sino el hecho de que aún no ha recibido compensación económica por ser mencionado repetidamente en el reality show. “Ya se acerca el final, no he cobrado nada, he sido muy mencionado en esa casa, eso me tiene más preocupado todavía”, comentó con una sonrisa.

Pero más allá de las bromas, Stanley se mostró muy feliz con el desempeño del "Team Mar", compuesto por Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter. De la misma forma, destacó que este grupo ha logrado conquistar el apoyo del público a través de su buen comportamiento y estrategia dentro del show, lo que en su opinión es un reflejo de que “hacer las cosas bien”.

Pese a las controversias que rodean a los participantes de "La Casa de los Famosos México", Stanley ha preferido mantener una postura conciliadora

“La gente que hizo bien en la casa, que son los del 'Team Mar', lo hicieron bien, la neta. No es nada más Arath, también Mario, Gala, Briggitte, Karime... hicieron un gran equipo, la verdad felicidades a todos ellos”, expresó Stanley, elogiando el trabajo en equipo y la capacidad de sus miembros para navegar las dinámicas complicadas del reality.

Paul Stanley dice querer ver como ganador a Mario Bezares

A la hora de mencionar quién es su favorito para llevarse el triunfo, Stanley vaciló un poco antes de pronunciarse claramente y si bien nombró a Gala Montes como su primera opción, también incluyó a otros miembros del equipo, como Karime Pindter y Briggitte Bozzo. Finalmente, aunque mencionó a Mario Bezares de último en su lista, lo reconoció como un candidato digno de consideración, lo que fue tomado como un apoyo sincero hacia "Mayito".

"Lo ha hecho bien todo el equipo... no sé, sería un volado, ¿eh? A veces digo Gala, Karime, Briggitte... Arath, Mario también", comentó Stanley, evidenciando la dificultad de predecir quién podría salir victorioso en una competencia tan reñida.

La atención de la prensa aumentó cuando uno de los reporteros le pidió confirmar si, efectivamente, apoyaría a Mario Bezares como posible ganador y Paul Stanley reiteró su afirmación, subrayando que, en su opinión, Bezares ha jugado un buen juego y que, pese a las críticas y controversias, ha sabido mantener una postura destacada en la casa.

En ese sentido, el ingreso de Bezares a la casa representaba más que una simple participación en un reality: para muchos televidentes, significaba un retorno a la vida pública y un desafío para redimirse en un medio que no siempre ha sido amable con su figura.

"Sí, claro. Lo han hecho bien, lo han jugado bien, la neta... es un juego muy difícil, que saca lo mejor o peor de ti. Puedes entrar muy amado y salir odiado, o entras odiado y sales amando", reflexionó Stanley. Además, destacó el papel de Bezares y de Arath de la Torre dentro del reality, especialmente en su trato con las tres concursantes más jóvenes del equipo. “Arath y Mario se han dedicado a cuidar a las tres niñas de la casa, y eso se agradece”, añadió, en referencia a su comportamiento protector con sus compañeras de equipo.

Con el final de "La Casa de los Famosos México" acercándose, queda la expectativa de ver qué impacto tendrá este programa en la carrera de Mario Bezares, así como en su relación con Paul Stanley, pues aunque el conductor ha mostrado una postura relajada y en tono de broma en sus declaraciones a la prensa, no deja de ser un tema sensible.