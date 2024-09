Emily Cinnamon, hija del Canelo Álvarez, presume FOTOS muy enamorada junto a su novio en Las Vegas

Emily Álvarez y Jaziel Avilez muestran su amor en Las Vegas IG: emilyc.alvarez

El nombre de Canelo Álvarez se convirtió en tendencia en redes sociales el fin de semana. Uno de los puntos por los que se habló del boxeador tapatío tiene que ver con su victoria ante Edgar Berlanga, pero también existió un motivo más por el que se habló del campeón mundial de las 168 libras. Estamos hablando de lo ocurrido con su hija, Emily Cinnamon Álvarez, ya que fue vista muy enamorada en el T-Mobile Arena y otros puntos de Las Vegas.

Emily Cinnamon Álvarez y Jaziel Avilez aparecieron en redes sociales disfrutando de Las Vegas. En las fotos se muestra lo enamorados que se encuentran al disfrutar de un concierto, pero también por los besos y lo feliz que se muestran en cada una de las postales que fueron compartidas en sus respectivas cuentas de Instagram. El otro motivo por el que se habló de Emily fue el vestido que usó durante la pelea de su papá.

Emily y Jaziel estaban muy enamorados

emilyc.alvarez)

Las fotos donde Emily y Jaziel se muestran enamorados

El músico fue el encargado de crear la publicación donde muestra lo enamorado que se encuentra de la hija mayor de Saúl 'Canelo' Álvarez. En la publicación de Instagram se dejó el mensaje "weekend at vegas with my love", lo que quiere decir: "fin de semana en Las Vegas con mi amor". Este mensaje fue acompañado de cuatro fotos donde se muestran felices y enamorados.

Emily y Jaziel muestran su amor al mundo entero (IG: emilyc.alvarez)

Las postales fueron tomadas durante un concierto en la Ciudad del Pecado. Los enamorados se encuentran en un palco disfrutando de momento solos. En las fotos y videos compartidos en Instagram se puede ver lo mucho que se aman y lo felices que están al enmarcar los momentos de risa y los besos que se dieron. El concierto al que acudieron fue al de Fuerza Regida el pasado 15 de septiembre.

Emily y Jaziel se despiden de Las Vegas (IG: emilyc.alvarez)

El noviazgo de Emily y Jaziel

La historia de amor entre Cinnamon y el cantante de música mexicana comenzó hace poco tiempo, para ser más precisos después de la pelea de Canelo y Munguía. A partir de junio 2024 se dio a conocer que la joven de 18 años y Jaziel estaban comenzando una relación amorosa. Desde que se destapó su amor, la hija del pugilista y el músico han compartido diferentes momentos de amor juntos.

Emily y Jaziel han compartido en diferentes ocasiones lo enamorados que se encuentran a través de sus redes sociales, por lo que las fotos de este fin de semana patrio se suman a la lista de ocasiones donde los jóvenes demuestran la bonita relación que tienen en estos pocos meses de haber comenzado su historia de amor.

