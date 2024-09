Muere Tito Jackson, hermano de Michael Jackson e integrante de los Jackson 5

La noche del domingo se anunció el lamentable fallecimiento del músico Tito Jackson, hermano de Michael y Janeth Jackson e integrante de la legendaria banda The Jackson 5. Fue el tercero de nueve hijos y desde pequeño mostró su gran habilidad para la música, especialmente para la guitarra y el canto, talentos que compartió con el público hasta sus últimos días.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer hace apenas unas horas por parte de sus hijos, quienes mostraron su pesar y también asombro ante la inesperada partida de su padre, pues a finales de agosto ofreció un concierto en un festival en California, Estados Unidos.

El pasado 29 de agosto se presentó en un festival de música en California | Foto: Instagram @tjjackson9

A través de un escrito posteado por el Taj, Tarylll y TJ Jackson en Instagram, los hijos de Tito despidieron a su progenitor con un gran pesar pero también aprovecharon el post para destacar que Tito era un hombre increíble pero sobre todo un gran padre que se preocupaba por el bienestar de todos.

Hijos de Tito Jackson anuncian su muerte con emotivo comunicado

Los hijos de Tito Jackson señalaron que la partida de su padre los deja muy tristes y con el corazón roto, por lo que lo echarán mucho de menos, así que tienen presente que lo mejor que pueden hacer en su memoria es amarse los unos a los otros, tal y como él lo predicaba en vida.

“Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, entristecidos y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar”, dijeron sus hijos TJ, Taj y Taryll en un comunicado publicado en Instagram.

¿Quién fue Tito Jackson?

Toriano Adaryll Jackson, mejor conocido como Tito Jackson fue un músico, cantante y compositor estadounidense. Nació el 15 de octubre de 1953 en Gary, Indiana. Es el tercer hijo de la familia Jackson y hermano de Michael Jackson. Inició su carrera musical muy pequeño, tocaba la guitarra y cantaba con sus hermanos en “The Jackson Brothers”, que más tarde se convertiría en “The Jackson 5”.

Años más tarde, Tito continuó trabajando en la industria de la música, lanzó algunos álbumes en solitario y colaboró con otros artistas como productor y compositor y en sus últimos años lanzó la banda “Tito Jackson's So Far, So Good” y realizó giras con sus hermanos Jackie, Jermaine y Marlon como “The Jacksons”.

La mayor parte de su vida la dedicó a la industria musical | Foto: Instagram @tjjackson9

