Mario Bezares aconseja a Briggitte Bozzo para que tenga un buen amor: “déjate querer, no tengas miedo”

Una de las sorpresas de “La Casa de los Famosos México” ha sido el conductor y comediante Mario Bezares, mejor conocido como “ Mayito”, ya que ha cautivado a prácticamente todos los espectadores del reality show. En redes sociales, recibe comentarios positivos por cómo convive con sus compañeros del cuarto Mar, que en redes sociales es llamado “Team Mar”.

Como muestra de esto, el conductor de “¡Pácatelas!” y “Una tras otra”, de 65 años de edad, tuvo una emotiva plática con la actriz venezolana Briggitte Bozzo, quien habló de los altibajos amorosos que ha vivido a sus 23 años y, como consecuencia, se le ha complicado tener vínculos en los que no salga herida.

“Antes de salir con un chico, espero que me gusten más cosas de las que no por mi trauma de este momento. Y tengo mucho miedo, no sé cómo procesar esto”, le externó la también modelo a Mario Bezares, quien primero la escuchó atentamente y luego le compartió consejos para que tenga una relación amorosa sana.

“El juego del amor es tan bello y tan rico”, le dijo Mario Bezares a Briggitte Bozzo antes de aconsejarla en torno a las relaciones de pareja.

El también bailarín y chef le sugirió a Briggitte Bozzo que no esté detrás de nadie, ya que el interés tiene que ser mutuo para que una relación de pareja se desarrolle positivamente. “El juego del amor es tan bello y tan rico, que tienes que dejar que llegue, pero tienes que dejar que te llegue”.

Mario Bezares se ha vuelto el consejos de las chicas del cuarto Mar. Foto: Instagram Mario Bezares.

Mario Bezares, el sabio consejero de “La Casa de los Famosos México”

Mario Bezares también le expuso a la actriz que es importante dejar “las cartas sobre la mesa” para evitar que haya problemas a largo plazo. “Tienes que dejarte cortejar, mimar. Tienes que dejar que te busquen”, le dijo el comediante a la generadora de contenido, a quien le pidió darse un lugar para tener un amor al nivel que merece.

“Date ese lugar, el decir, ok, ‘quieres andar conmigo, pues te va costar’. Primero, ganarte mi confianza. Segundo, el que yo me sienta segura contigo. Tercero, el que tú tienes que provocar que yo llegue a quererte. Eso es una relación que se empieza a alimentar y, que si realmente te interesa a él, como te interesa a ti, es el jugar al amor”, le expuso el participante de “La Casa de los Famosos México” a Briggitte Bozzo.

Briggitte Bozzo fue orientada por Mario Bezares en torno a temas amorosos. Foto: Instagram Briggitte Bozzo.

“Déjate querer, no tengas miedo”, le sugirió Mario Bezares a Briggitte Bozzo.

Tras exponer esto, Mario Bezares le recomendó a la joven “déjate querer, no tengas miedo”. Además de que le sugirió que nunca dé de más sólo para recibir atención y amor, de modo que “tienes que establecer el juego que quieres jugar, sólo así vas a adquirir una confianza con la otra persona”.