Nicole Kidman vivirá un polémico romance con un joven 30 años menor que ella en "Babygirl"

Con 57 años de edad, más de tres décadas triunfando en la Meca del Cine y una presencia que eclipsa la pantalla, Nicole Kidman, quien actualmente tiene la película "Un asunto familiar" en Netflix. Ahora está lista para presentar su nueva película, un thriller romántico que te hará verla de una manera muy particular.

Bajo la producción de A24 y distribuida por Diamond Films, la película "Babygirl" llega como es un trabajo cinematográfico que explora las complejidades de las dinámicas de poder y la sexualidad dentro de un entorno profesional.

La narración gira en torno a una directora ejecutiva de alto rango (Nicole Kidman) que se embarca en un romance prohibido con un pasante cautivador (Harris Dickinson), que es significativamente más joven. Ante esto, los personajes de Nicole Kidman y Harris Dickinson vivirán un polémico romance dentro de la cinta dirigida por Halina Reijn.

La cinta se centra en una ejecutiva y su amorío con un pasante. Foto: Cortesía Diamond Films

¿Junto a quién protagoniza Nicole Kidman la película "Babygirl"?

El impresionante talento y las mentes detrás de esta película, se definen por la cabeza de este proyecto es la directora, productora, escritora y actriz Halina Reijn. Originaria de Ámsterdam y conocida por proyectos como: Instinto (2019), Poderes ocultos (2020) y Muerte muerte muerte (2022).

Aquí, es como Nicole Kidman, galardonada actriz, productora y cantante de 57 años, así como nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2004 y 2018, protagoniza esta cinta junto a Harris Dickinson, quien es actor, escritor y cineasta británico de 28 años conocido por sus roles en películas como Garra de hierro y fue protagonista de El Triángulo de la Tristeza.

Antonio Banderas está en el elenco ¿Cuándo se estrena la cinta?

Junto a estos protagonistas tenemos a grandes talentos como el actor, cantante y cineasta español de 63 años, Antonio Banderas, reconocido a nivel internacional por películas como Entrevista con el vampiro (1994), La máscara del Zorro (1998), La piel que habito (2011), entre muchas más.

Y contando también con la participación de Sophie Wilde, una actriz australiana de 26 años, conocida por su más reciente proyecto Háblame (2023), una de las películas más importantes de Diamond Films el año pasado.

Antonio Banderas participará en el filme. Foto: Cortesía Diamond Films

Todos ellos se encuentran bajo la coordinación del productor David Hinojosa; quien estuvo a cargo de producciones como Nasty Baby (2015), The World to Come (2020), Muerte muerte muerte (2022) y Vidas pasadas (2023).

Muy pronto llegará a México, para ser preciso, el 19 de diciembre de este 2024 cuando se estrene "Babygirl", una de las películas más controversiales en la carrera de Nicole Kidman.

