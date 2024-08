Gala Montes rompe en llanto al enterarse que no le gusta a Agustín: VIDEO

La reciente noche de cine en La Casa de los Famosos México ha sido un catalizador de emociones intensas. La proyección de la película “Agustino”, que retrató el “triángulo amoroso” entre Gomita, Gala Montes y Agustín Fernández, dejó a Gala particularmente afectada. Y es que se revelaron momentos comprometedores que mostraban las interacciones de Gala, Gomita y Agustín. La incomodidad de Gala fue evidente, especialmente al darse cuenta de la percepción que se estaba creando alrededor de sus sentimientos hacia Agustín.

Después de la proyección en La Casa de los Famosos, Briggitte Bozzo, amiga cercana de Gala, le preguntó si seguiría prestando atención a Agustín. Gala respondió firmemente que no. Briggitte, con palabras de apoyo, le dijo: "Te vas a dar tu valor como mujer. Ya no te conviene." Gala, visiblemente afectada, expresó su confusión y frustración: "Entonces, ¿por qué me fue a besar al cuarto?".

No fue un momento muy grato para Gala. Foto: El 5 / YouTube.

Te puede interesar:

“Te vas a acostumbrar a que me quede”, Karime le da con todo a Mariana Echeverría por burlarse de la salida de Paola Durante | VIDEO

La Jefa de La Casa de los Famosos México manda un comunicado tras las peleas de los habitantes, ¿habrá sancionados?

Gala, my afectada por Agustín

Gala, en un momento de vulnerabilidad, compartió con Briggitte y Arath cómo la situación la había hecho sentir: "No ma**s, que saquen eso en cadena nacional es como que no estuvo padre", dijo. La actriz se sintió utilizada y humillada, cuestionando las intenciones de Agustín y su propio juicio. La comparación que hizo entre ella y Gomita fue especialmente dura: "No pasas de champaña a Tonayan", comentó.

La tensión cada vez sube más. Foto: El 5 / YouTube.

Más tarde, Gala se retiró a su habitación, donde continuó reflexionando sobre los eventos de la noche. Sentada en su cama, las lágrimas no se hicieron esperar. Confesó a Briggitte: "Sólo me molesta que me utilicen. Eso es lo que me em**ta." Este sentimiento de haber sido usada por Agustín fue lo que más le dolió.

Gala recibió mucho apoyo

El resto de los habitantes de la casa intentaron consolar a Gala. Mariana Echeverría recordó un momento en el que Agustín negó tener sentimientos por Gala, lo cual solo incrementó su frustración. Potro Caballero corroboró esta declaración, lo que llevó a Gala a prometer que no volvería a caer en las mismas situaciones: "No va a volver a pasar, lo prometo."

Ya en el cuarto, Gala continuó desahogándose. Admitió que se sentía tonta por cómo habían manipulado sus emociones en televisión nacional. También reflexionó sobre su decisión de salvar a Agustín en lugar de a Briggitte durante las nominaciones, una acción que había sido meramente estratégica. Gala, en un momento de sinceridad, expresó: "Me están haciendo quedar como pen**a. Te juro no es por el güey, sólo me frustra".