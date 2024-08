Arath de la Torre renuncia a La Casa de los Famosos México: VIDEO

Hace unos momentos el conductor de televisión, Arath de la Torre informó que presentó su renuncia como participante de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México". Su petición la hizo horas después de las discusiones que protagonizaron los integrantes de los cuartos "Mar" y "Tierra".

En una reunión con todos sus compañeros el conductor del "programa Hoy" reveló que ya no quiere formar parte del elenco de participantes de "La Casa de los Famosos México". Argumentó que es su derecho y está en espera de saber qué le dice la producción del reality show.

La noche del lunes 5 de agosto la tensión se hizo presente entre los participantes de "La Casa de los Famosos México". Gala Montes, Adrián Marcelo, Mario Bezares, Mariana Echeverría, Briggitte Bozzo y Sian Chiong protagonizaron fuertes discusiones en las que tocaron temas de sus vidas personales.

Después de una tensa noche, Arath de la Torre dijo que formalmente pidió su renuncia como participante de "La Casa de los Famosos México". El reconocido comediante explicó que se siente lastimado por los comentarios que ha recibido y es consiente que todo eso lo están viendo sus familiares.

""Prefieron salir de aquí. Ya pedí formalmente mi renuncia, tengo el derecho de hacerlo. Ayer me sentí lastimado, mis hijos me están viendo, mi familia me está viendo", dijo.