Peso Pluma detiene su concierto y arremete contra el dueño del SAP Center: "¿qué le debo a este cab***?

Peso Pluma se sigue metiendo en polémicas. Luego de que se diera a conocer que inició una nueva relación con todo y tatuaje en pareja, ahora se metió en una pelea en contra del dueño del inmueble donde estaba tocando, mismo que escaló a tal grado que se tuvo que detener el concierto.

De acuerdo con las propias palabras de Hassan Emilio, el dueño del recinto donde se encontraba, el SAP Center de los Estados Unidos, le habría hecho caras feas mientras estaba tocando, lo que definitivamente le causó molestia, así que le dedicó algunas palabras con gran rencor.

“El dueño de aquí, el dueño de aquí, de este lugar, me hizo unas caras, qué hijo de su ... madre, ¿a ver qué le debo a este cabrón? ¿Y saben qué? Un mexicano siempre se debe respetar a la ver... donde quiera que esté”, comenzó diciendo.

Peso Pluma no se guardó nada. Crédito: Instagram

Peso Pluma arremete contra el dueño del lugar donde cantó

El recinto ubicado en San José no hizo aclaraciones al respecto, ni se ha ofrecido ninguna clase de disculpa por parte del cantante mexicano; sin embargo, no se hizo ninguna mención del concierto en las redes sociales del SAP Center. Peso Pluma no se quedó ahí, pues siguió con los insultos y reclamos.

“Así que, donde quiera que estés, hijo de tu ... madre, te llené el lugar y te llené de billetes la bolsa ¡Ahí nos vemos viejo!”, finalizó su mensaje para seguir con su concierto.

Los mensajes no se hicieron esperar en las redes sociales, y sus fanáticos comenzaron a comentar el video que ya se hizo viral en Tiktok:

"Esto es hermoso"

"Probablemente fueron los promotores, no los dueños"

"Me dio escalofríos, qué hermoso"

"Maldita sea"

"No me extraña que ya ningún buen artista quiera presentarse en el SAP"

¿Quién es Peso Pluma?

Peso Pluma es un cantante y compositor mexicano que ha revolucionado el género regional mexicano en los últimos años. Su ascenso a la fama ha sido realmente rápido, gracias a su estilo único que fusiona elementos del corrido tradicional con ritmos urbanos. Lo que se ha llamado corridos tumbados.

Hassan Emilio nació en Zapopan, Jalisco, y comenzó su carrera musical de manera independiente, compartiendo su música en plataformas digitales. Su talento y carisma no pasaron desapercibidos, y pronto comenzó a colaborar con grandes figuras de la música regional, además de unirse a managers y disqueras.

La popularidad de Peso Pluma explotó en 2022, cuando sus canciones comenzaron a viralizarse en redes sociales y plataformas de streaming. Sus letras, que a menudo hacen referencia a la vida cotidiana y a temas sociales, resonaron con un público joven y diverso. También ha tocado el tema de la violencia y el narcotráfico. Es ganador de un Grammy, y ha sido parte de programas de televisión o radio en todo el mundo, como es el caso del show de Jimmy Fallon.