Isa Castro, exintegrante de "Acapulco Shore" denuncia intento de feminicidio a manos de su novio

Isa Castro es una de las reconocidas exparticipantes del reality show por excelencia, Acapulco Shore; sin embargo, a través de sus redes sociales ha denunciado que su novio Eduardo Majul la habría atacado física y verbalmente, por lo que decidió mostrarlo en sus redes sociales.

Por lo que sus seguidores habían estado preocupados por la creadora de contenido, quien habría sido agredida por su novio en un lujoso hotel de la ciudad de México, acusando al personal del hotel haber dejado ir a su agresor sin ninguna dificultad pese haber pedido ayuda.

¿Qué le pasó a Isa Castro, exintegrante de Acapulco Shore?

Fue en la madrugada de este 30 de agosto que la creadora de contenido tuvo que recurrir a sus historias de Instagram para denunciar a su actual pareja, Eduardo Majul, mostrando manchas de sangre y golpes recibidos presuntamente por parte de su pareja, alertando a todos sus fanáticos.

“Si amo a mi novia, pero (mostrando manchas de sangre)... maldito. Saben lo que más risa me daba… el pendej* me regaló un anillo Bvlgari, equis, cuesta 22 mil varos y mientras me metía cuatro dedos en la garganta, me lo quitaba”, confesó la influencer.

Así expuso a su novio/Créditos: @isacastrog_oficial

Ahí fue cuando confesó que, mientras esperaba la ayuda del Hotel JW Marriott, estos no hicieron nada, por lo que decido mostrar en sus redes sociales un reloj de su novio, quien habría escapado del lugar por los hechos acontecidos.

“Todo est*pido, me deja su Rolex fake, osea, pero eso sí, mientras me puteab* me quitó el anillo que, según me regaló, que según era de Bvlgari, pero este sí me lo dejó, para que vean banda, no se confíen”, agregó Isa Castro.

Ahí fue cuando la influencer arremetió por las acciones del hotel donde se encontraban, pues asegura que lo dejaron salir sin ningún problema, además de mencionar que ya denunció a su novio ante las autoridades correspondientes.