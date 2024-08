Fin de Semana Otaku: 3 animes que te volarán la cabeza; no los veas si no estás preparado mentalmente

Llega el sábado y con ello la recomendación de anime para este Fin de Semana Otaku. En esta ocasión hablaremos de 3 series de anime que te dejarán pensando varios días debido a sus tramas profundas, reflexivas y crudas.

La selección de este top de anime está basada en las críticas y comentarios de los fans, donde alaban estos animes por contener narrativas abstractas y surrealistas tan únicas que desafían las expectativas de quienes se atreven a mirarlas, y cuestionan su propia visión de la vida. A continuación te digo de cuáles se trata.

Sigue leyendo:

Fin de Semana Otaku: Esta es la divertida serie de anime sobre el cuerpo humano que debes ver

Fin de Semana Otaku: Este es el primer anime que salió en la historia y aquí puedes verlo gratis

Neon Genesis Evangelion

Este anime es popularmente conocido por su trama compleja, profundidad psicológica y simbolismo. Se desarrolla en un futuro post-apocalíptico, donde una gran parte del mundo ha sido destruida y los sobrevivientes deben enfrentar criaturas misteriosas que amenazan la supervivencia de la humanidad. Lo interesante de esta serie es su capacidad para introducir conceptos filosóficos y religiosos mientras se exploran temas como la depresión, el aislamiento, la búsqueda de identidad y conexión humana. Su estructura es no lineal y en ocasiones se adentra en monólogos internos y visiones psicológicas. Debes saber que Neon Genesis Evangelion no es para todos, pero no hay duda de que es el favorito de muchos y de que hoy en día forma parte del anime de culto. Puedes verla en Netflix.

Elfen Lied

Este anime es conocido por su mezcla de horror, drama y acción, y su tratamiento de temas oscuros y crudos. Se desarrolla en un mundo contemporáneo donde coexisten humanos y mutantes con habilidades especiales, en el que una chica es sometida a experimentos crueles y sufre una lesión que le da doble personalidad. Lo destacado de esta serie es su forma de explorar los temas de violencia extrema, trauma psicológico, discriminación y soledad que la han llevado a ser objeto de debate y que resulte bastante perturbadora para los espectadores. No obstante, pese a su contenido controvertido, Elfen Lied ha ganado una base de seguidores leales. Si quieres formar parte de ellos, puedes ver este anime en Crunchyroll y Amazon Prime.

Serial Experiments Lain

Este anime ha ganado un estatus de culto debido a su enfoque innovador y su exploración profunda de temas filosóficos y tecnológicos. Se desarrolla en un mundo contemporáneo donde una adolescente se adentra a una red de realidad virtual luego de que comienza a recibir correos de su difunta compañera de clase. A medida que se adentra al ciberespacio va descubriendo un complejo y oscuro entramado de conspiraciones que cuestionan el mundo físico, la identidad y la conexión entre la mente humana y la tecnología. Aquí los temas centrales son la desconexión emocional, la dificultad de formar conexiones significativas, y la incapacidad para distinguir lo real de lo que no lo es. Su narrativa no lineal y fragmentada, así como la falta de respuestas definitivas fomenta la discusión y análisis profundos entre los fanáticos. Puedes verla en Crunchyroll y Amazon Prime.