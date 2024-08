Paola Durante revela fuerte pelea con Mariana Echeverría tras ser eliminadas

Ante las críticas que ha recibido por su participación en “La Casa de los Famosos México”, Mariana Echeverría tomó la decisión de abandonar las galas y regresar a su hogar en León, Guanajuato. Aunque antes tuvo un fuerte enfrentamiento con Brenda Bezares el pasado domingo de eliminación, en el que Paola Durante no dudó en intervenir para defender a la esposa de “Mayito”.

Mariana Echeverría tiene fuerte pelea con Paola Durante

La exintegrante de “Me Caigo de Risa” anunció en redes sociales que se retirará de las galas en el reality show debido a que persisten comentarios negativos en su contra tras su eliminación. Sin embargo, protagonizó una nueva polémica el pasado domingo cuando explotó en pleno foro y frente a otros asistentes contra Brenda Bezares por hacer un comentario sobre Gomita.

Paola Durante intervino para defender a Brenda Bezares y esto desató una fuerte pelea con Mariana Echeverría. “Mariana empezó a gritarle ‘¡deja el hate! Tú viviste muchos años hate, así que cállate’ y empieza a señalarla y dije ‘qué le pasa’ (…) Le dije: ‘Adentro fue un juego, aquí afuera no te lo voy a permitir, discúlpame, pero yo no te lo voy a permitir porque ya nos hicieron demasiado daño’. Me paré, fui con la producción y dije ‘no puedo, no puedo estar con esa señora’, su energía tan fuerte y tan fea”, dijo en entrevista para el podcast “La Mejor”.

“Yo creo que su coraje también fue que Mario se quedó con la cocina porque nunca nos dejó meternos a la cocina, nunca nos dejó hacer nada, todo era un no (…) Por qué tanto odio de ella hacia nosotras, qué le hicimos, nosotras vivimos realmente lo que ella está viviendo, pero ella se lo buscó, nosotros no”, recordó la modelo.

Brenda Bezares habla del pleito con Mariana Echeverría

La esposa de Mario Bezares sostuvo la versión de Durante y en entrevista para Alfonso I. Pérez en TikTok, la también cantante indicó que Mariana Echeverría perdió el control en el foro de “La Casa de los Famosos México” provocando una fuerte tensión ya que fue “grosera” con ella.

“Yo ya no quiero hablar de ella porque ya no está en el juego y ya no está presente, no me llevo una muy buena experiencia de ella, te soy sincera. Yo no quisiera tampoco decirles qué pasó porque no vale la pena dar foco a alguien que ya no está. Además, no puedo decir nada bueno, pues mejor se queda uno callado y no me llevo buena experiencia con ella. Sí estuvo muy tenso, no estuvo padre, no la pasamos tan bien, pero ya pasó y ya no está”, dijo Brenda Bezares.