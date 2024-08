Ricardo Peralta y Gomita se burlan de Wendy Guevara, sus comentarios causan indignación en redes

Nuevamente, los participantes de La casa de los famosos México fueron captados hablando mal de la exitosa influencer LCDLFMX

Una vez más, los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos México, Ricardo Peralta y Gomita, se encuentran envueltos en una intensa polémica, esto a raíz de que fueron captados burlándose de Wendy Guevara quien fue la ganadora de la primera temporada del reality de televisión.

En la grabación compartida en TikTok por el usuario Nato Sorvolo se puede observar a Ricardo Peralta diciéndole a Gomita "Imagínate que a una mujer le salgan pelos en el pecho" mientras muestra una expresión de disgusto, a lo que Gomita responde con tono de burla "A Wendy", mientras ambos se sueltan a reír.

Wendy Guevara fue la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México

Así reaccionaron los fans de Wendy Guevara ante los comentarios de Ricardo Peralta y Gomita

Ante la mofa de Ricardo Peralta y Gomita hacía Wendy Guevara, los fans de la exitosa influencer estallaron en las redes sociales, comentando que Wendy es muy femenina, y que sus comentarios no tienen sentido, pues es de lo más normal que a todas las mujeres les salgan pelos en el cuerpo, tachando a Gomita de ignorante.

Otros fanáticos resaltaron como Ricardo y Gomita no pueden dejar de hablar de Wendy, a quien aseguran le tienen envidia. Asimismo, hicieron referencia de lo mucho que hunden su carrera con estas acciones, pues no es la primera vez que se ven envueltos en polémica y se ganan el rechazo del público, tal y como le pasó a Ricardo cuando perdió miles de seguidores en instagram tras sus comentarios durante su pleito con Arath de la Torre.

Hasta el momento Wendy Guevara no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, sus fans esperan ansiosos su respuesta, pues la influencer es conocida por no tener pelos en la lengua y no dejarse de nadie, motivo por el cual ya les ha contestado en ocasiones anteriores, en donde ha tachado a Ricardo como un oportunista que se aprovecha del movimiento LGBTQ+ para atacar a los demás y a Gomita de ser una mala persona que solo se burla de la apariencia de los demás.