Joaquín Cosío revela por qué rechazó trabajar con Lucero en "Zapata"

Joaquín Cosío es uno de los actores más queridos y reconocidos en todo México. Su capacidad actoral y algunos de los proyectos donde ha trabajado lo ha llevado a robarse el corazón de millones de personas en el territorio nacional. El también conocido como 'Cochiloco' no ha tenido una vida sencilla en lo personal, pero tampoco en lo profesional, por lo que es momento de recordar uno de los puntos clave en su carrera, ya que fue el primer trabajo que lo llevó a la élite en el cine en el país.

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Cosío tocó muchos temas personales, pero uno que llamó la atención estaba relacionado con sus primeras apariciones en cine. Se tiene que recordar que Joaquín era un actor de teatro, por lo que su cambio a la pantalla grande era importante. El 'Cochi' eligió dar ese primer paso en 'Matando Cabos', dejando atrás la posibilidad de compartir set de grabación con personalidades como Lucero, Jaime Camil o el mismo Alejandro Fernández.

Sigue leyendo:

La Casa de los Famosos México: ¿Cómo van las votaciones HOY, domingo 25 de agosto?

Karol Sevilla revela que cuando quiera "destruir" su carrera entrará a La Casa de los Famosos: "yo sí tengo talento"

Joaquín explicó en 'El Minuto que cambió mi destino' que la posibilidad de llegar a la pantalla grande llegó de pura casualidad, ya que fueron los productores los que lo buscaron. Cosío comenzó su relato explicando como fue que lo seleccionaron, pero al poco tiempo, antes de firmar con 'Matando Cabos', llegó la propuesta para hacer 'Zapata', una producción con más nombre y con un elenco que pintaba para que se convirtiera en un verdadero éxito del cine mexicano. El actor explicó que sus conocidos le decía que hiciera 'Zapata'.

Joaquín, sin importar todo lo que le dijeron sus amigos y personas cercanas, decidió ingresar al mundo del cine con el personaje de 'Mascarita'. El motivo era sencillo, era el personaje que le gustaba. Desde el primer instante le encantó lo que leyó y le recordó a cuando era pequeño y a su fanatismo por la lucha libre.

"El personaje que me dan a mí es el que me gusta. El famoso 'Mascarita' que me encantó cuando lo leí. Yo de niño era aficionado a la lucha libre. También me aprendía las posiciones, tenía mis luchadores de plástico y mi ring... yo sin dudarlo quería hacer a 'Mascarita'", dijo.