Linda Perry cantará desde el corazón en el Festival HERA

La cantautora Linda Perry, tocará en el Festival HERA, diseñado para destacar el talento femenino, celebrar la diversidad y la inclusión, sobre tocar en el encuentro musical la cantante compartió, "quería llegar a la cultura latina, pero no he pasado mucho tiempo en Latinoamérica, es importante para mí hacerlo, me gustaría presentarme al mundo latino, estoy emocionada de ir a tocar a México".

A lo largo de su carrera, Perry ha luchado por una representación de género más equilibrada dentro de la escena musical, prueba de ello es su fundación Equalizer, la cual se dedica a empoderar a las artistas femeninas en la industria, uno de los objetivos del festival.

"No tenemos uno así en Estados Unidos, así que estoy emocionada de que México lo haga, en mi organización ayudamos a mujeres jóvenes a que tengan éxito", mencionó Linda.

El Festival HERA, único en su clase promete convertirse en una poderosa expresión del arte femenino, conformado por un line up enteramente por artistas mujeres como Camila Cabello, Bomba Estéreo, Demi Lovato, Ximena Sariñana y Francisca Valenzuela, el encuentro se celebrará el próximo 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La cantautora, que ha impactado en la industria musical por su trabajo como productora y compositora, revela que nunca espero que sus composiciones tuvieran un impacto tan positivo en el empoderamiento femenino..

"No trato de enviar mensajes a propósito en mis canciones, solo escribo desde el corazón, todo lo que puedo esperar es mostrarle a la gente que estoy siendo auténtica”, comentó.

Y agregó, “espero que algo de lo que digo ayude a las personas de alguna manera, creo que hay mensajes en mi música, pero a veces ni siquiera yo sé lo que significan".

La artista, ha presentado recientemente su documental biográfico titulado "Let it die here", estrenado en el Festival de Cine de Tribeca y dirigido por Don Hardy, el largometraje se adentra profundamente en los ámbitos personales y profesionales de la vida de Linda Perry, además, cuenta con participaciones de Dolly Parton y Christina Aguilera.

Sobre el material audiovisual, la cantante afirmó.

"Es una representación honesta de mi proceso en el estudio, trata sobre cómo realmente me cuesta averiguar quién soy en este mundo, siempre escribo canciones para otras personas, a veces no sé quién soy, es muy personal, escribí un álbum para acompañarlo, ahora mismo lo estoy grabando".

Acerca de las novedades para su carrera artística Linda Perry señaló.

"Terminaré mi álbum, lo lanzaré, tengo un disco de Paris Jackson en el que estoy trabajando, tengo muchas cosas en marcha, pero quiero hacer una prioridad cuidar de mí ahora y lo haré haciendo música".

SOBRE LINDA:

Ha sido nominada como productora al Grammy y al Globo de Oro.

Forma parte del Salón de la Fama de Compositores.

Fue parte de 4 Non Blondes de 1990 a 1995.

Ha compuesto canciones para Gwen Stefani, Alicia Keys y Celine Dion.

Es la productora del más reciente ep de Ringo Starr.

Ha escrito e interpretado las bandas sonoras de "Kid 90", "Citizen Penn", "To Leslie" y "Luckiest Girl Alive".

Roger Waters, Carole King, Karen Carpenter, Patti Smith, Led Zeppelin, son algunos artistas que han inspirado a Perry.

MAAZ