Año bisiesto: estos son los 4 signos zodiacales que recibirán riqueza y sabiduría del 24 al 30 de agosto, según la astrología

Este es un año cargado de energía por lo que algunos lo van a poder percibir más que otros. En particular son 4 los signos zodiacales que tendrán buenas noticias y podrán cumplir los objetivos que tenían pendientes.

La astrología tiene grandes predicciones en cuanto a la riqueza y la sabiduría desde hoy hasta el 30 de agosto. Aprovecha todo lo bueno que estará a tu alcance en estos días.

Estos son los signos afortunados

Géminis

Las relaciones con tu familia tendrán mucha más importancia. No tienes que descuidar tu salud por lo que debes cuidarte más que de costumbre. Comenzarás a sentirte mucho mejor. Tu sabiduría te llevará a poder defenderte de los ataques enemigos.

Comenzarás a sentirte mejor.

Fuente: El Heraldo

Sagitario

Es importante que tomes en cuenta que una decisión que has tomado no es la correcta. No dejes que por tu orgullo las cosas empeoren. Esto te llevará a que sí tomes una decisión correcta que te llevará a tener fortuna.

Capricornio

Vas a vivir con tranquilidad y tendrás en un corto plazo grandes cambios que son importantes. Toma de un problema a la vez y concéntrate en aquellos que son más importantes. Confía en tu sabiduría y la fortuna llegará sola.

Piscis

Te ofrecerán un trabajo extra que por supuesto te traerá ingresos extras. Acéptalo para poder sobrepasar los próximos meses. No te metas en discusiones donde no cuentas con la información suficiente.

Habrá ingresos extras.

Fuente: El Heraldo

SIGUE LEYENDO

Año bisiesto: estos son los 4 signos zodiacales que recibirán la fortuna total y paz espiritual del 23 al 29 de agosto, según la astrología

Temporada de Virgo: los signos del zodiaco que recibirán fortuna y amor este próximo fin de semana