"Estoy muy arrepentido": Suga de BTS declara ante la policía y sufre el acoso de la prensa coreana

Suga de BTS continúa siendo noticia luego de sufrir un pequeño incidente frente a su residencia, el rapero K-Pop cayó de un monopatín sin sufrir ningún tipo de daño; sin embargo, al ser abordado por un grupo de policías que le realizaron una prueba de alcoholemia, lo que derivó en una posible sanción por conducir bajo los efectos del alcohol.

Aunque Suga de BTS no manejaba un automóvil, la policía debe aclarar si hay alguna infracción por conducir un patín eléctrico, que puede confundirse con un scooter, ya que en sus leyes se considera como un transporte personal. Desde entonces, el rapero se disculpó de manera pública y fue respaldado por su agencia.

Sin embargo, ha sido víctima de difamación por parte de algunos medios coreanos quienes acusaron a Suga de BTS con videos falsos de cámaras de seguridad, también han revelado un informe no confirmado pro la policía de su nivel de alcohol, el cual podría agravar la multa que podría recibir.

Pese a que Suga de BTS emitió una disculpa pública tras sufrir un incidente y se reveló el video de su caída que confirma sus primeras declaraciones, el rapero tuvo que acudir a la policía para ser interrogado y aclarar los hechos, ya que las autoridades aún no esclarecen si el patín eléctrico que conducía aplica a sus leyes de tránsito.

En redes sociales, fans de BTS mostraron su apoyo a Suga, ya que el idol ha sido acosado por la prensa coreana y han hecho de la noticia mediática una ola de fuertes críticas en su contra. Además, fue bombardeado con fotografías a su llegado a la estación de policía, incluso se detuvo frente a los reporteros para volver a disculparse públicamente ante las cámaras.

El interrogatorio de Suga de BTS duró tres horas, nuevamente a su salida volvió a disculparse:

Me disculpo profundamente por el dolor y la decepción causados... por mis acciones indebidas. Me aseguraré de que un incidente así no vuelva a suceder