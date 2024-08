TRAILER: Channing Tatum será una pesadilla en el thriller psicológico "Parpadea dos veces"

Este jueves 22 de agosto llega a los cines de México la película "Parpadea dos veces", bajo la dirección debutante de Zoë Kravitz y el rol protagónico de Channing Tatum, quien recientemente triunfó como Gambito en "Deadpool & Wolverine".

Ubicada como un thriller psicológico que marca el esperado debut de Zoë Kravitz como directora, y bajo la distribución internacional de Warner Bros. Pictures, "Parpadea dos veces" reúne un elenco encabezado por:

La ganadora del BAFTA Naomi Ackie (Quiero bailar con alguien: la historia de Whitney Houston), el carismático Channing Tatum (Magic Mike), el icónico Christian Slater (Mr. Robot), y muchas estrellas más, incluyendo a Simon Rex, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Geena Davis y Alia Shawkat.

Tatum dará vida al magnate Slater King. Foto: Especial

¿De qué trata la película "Parpadea dos veces"?

¿Qué ocurre cuando el paraíso se vuelve pesadilla?

En "Parpadea dos veces", el magnate tecnológico Slater King (Tatum) y la cautivadora mesera Frida (Ackie) cruzan caminos en una gala benéfica de alto perfil, momento donde surge una fuerte atracción entre ambos.

Lo que parece ser el comienzo de un sueño tropical se transforma rápidamente en una pesadilla inquietante. Invitada por él a una lujosa isla privada para unas vacaciones de ensueño, se le une junto a sus amigos en unas vacaciones de ensueño en esa isla, sitio donde Frida pronto empieza a cuestionar si la realidad es tan perfecta como parece.

Naomi Ackie dará vida a Frida. Foto: Especial

En pleno paraíso, las noches salvajes se mezclan con días bañados por el sol mientras todos se divierten mucho. Nadie quiere que este viaje termine, pero a medida que empiezan a ocurrir cosas extrañas, Frida comienza a cuestionar su realidad. Algo anda mal en este lugar. Tendrá que descubrir la verdad si quiere salir viva de esta fiesta.

Mientras los eventos siniestros se desenvuelven, Frida debe descubrir la verdad detrás de esta paradisíaca trampa para sobrevivir a costa de todo, sin poder confiar en nadie y tratando de recobrar sus recuerdos.

Zoë Kravitz debuta tras la cámara con un thriller psicológico

La hija de Lenny Kravitz hace su debut como directora en el nuevo y salvaje thriller psicológico de Amazon MGM Studios, "Parpadea dos veces".

El guion de la cinta fue escrito por Kravitz y E.T. Feigenbaum. La película es producida por Bruce Cohen, Tiffany Persons, Garret Levitz, Kravitz y Tatum, así como la producción ejecutivos de Stacy Perskie, Jordan Harkins y Vania Schlogel.

El equipo creativo de Kravitz incluye al director de fotografía nominado a un Camerimage, Adam Newport-Berra (The Last Black Man in San Francisco), el diseñador de producción Roberto Bonelli (Placa de Acero, ganador del Ariel por dirección de arte en Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades), la editora Kathryn J. Schubert (Out of the Blue, Bad Things) y la diseñadora de vestuario Kiersten Hargroder (Borat Subsequent Moviefilm, Supergirl). La música es de Chanda Dancy (Quiero Bailar Con Alguien: La Historia De Whitney Houston).

Los excesos estarán presentes en "Parpadea dos veces". Foto: Especial

La película será distribuida internacionalmente por Warner Bros. Pictures y se estrena en cines a partir del 22 de agosto de 2024 en México y en Estados Unidos a partir del 23 de agosto.

