Julión Álvarez revela si cancelarán por segunda vez Prófugos del Anexo en CDMX: VIDEO

Desde que se confirmó que el concierto nombrado como “Prófugos del anexo” en la CDMX, en el que los cantantes de regional mexicano Julión Álvarez y Alfredo Olivas unen sus talentos en un mismo escenario y en el que por más de 4 horas interpretan sus éxitos ante sus miles de fanáticos, los capitalinos se encuentran muy emocionados.

Pese a la gran emoción que se vive, tan solo unos días después de que inició la venta de boletos para Prófugos del Anexo en La Plaza de Toros México, se rumoreó que por segunda ocasión podrían cancelar dicha presentación, ya que supuestamente no cuentan con los permisos necesarios ante la alcaldía a la que pertenece el recinto antes mencionado, ante esto, Julión Álvarez ya rompió el silencio y habló al respeto.

¿Se cancelan los conciertos?

Foto: IG @lospasosdejulion

Sigue leyendo:

Mariana Echeverría se arrepiente de apoyar a Ricardo Peralta: "no me gustaría meterme de lleno a opinar sobre eso”

Natanael Cano sube su primer mensaje tras ser vinculado a proceso por el delito de cohecho, esto compartió

Fue a través de las cámaras del programa Sale el Sol, que el también llamado “Rey de la taquilla” habló respecto a su próxima presentación en la Ciudad de México en La Plaza de Toros México y los rumores sobre una supuesta cancelación del evento.

“Hoy estaba escuchando todo ahí más o menos, les soy sincero, les echaría mentiras si les digo que hay, que no hay, que hace falta… No he querido dar lata, Alfredo, ahorita anda de viaje, entonces, yo así como me la pasé allá y no me dieron lata, pues yo tampoco…”, comenzó a explicar Julión