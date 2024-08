Jorge Medina y Josi Cuen anuncian sold out en la CDMX con su tour "Juntos"

El regreso de Jorge Medina y Josi Cuen a los escenarios ha desatado una ola de entusiasmo entre sus seguidores. Los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón han lanzado su nueva gira, “Juntos”, la cual ha captado rápidamente la atención de sus fans. La expectativa era alta, y la noticia del sold out en la Arena Ciudad de México ha confirmado que la emoción por la vuelta de estos artistas es palpable.

Los boletos para el concierto en la Arena Ciudad de México se agotaron en tan solo unos días de haber anunciado su regreso a los escenarios juntos, lo que subraya el continuo impacto que Medina y Cuen tienen en el público. Este éxito inmediato de su gira “Juntos” destaca no solo la popularidad de los artistas, sino también la anticipación que genera cada una de sus presentaciones.

Muy emocionados por la respuesta del público.

Foto: IG @josicuenoficial

Sigue leyendo:

Julión Álvarez revela si cancelarán por segunda vez Prófugos del Anexo en CDMX: VIDEO

Mariana Echeverría se arrepiente de apoyar a Ricardo Peralta: "no me gustaría meterme de lleno a opinar sobre eso”

La noticia fue confirmada con entusiasmo por el propio recinto, a través de sus redes sociales oficiales, celebrando la rápida respuesta del público. Además, los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón la tarde de este martes 20 de agosto, se reunieron con los medios de comunicación en la capital del país para hablar de sus próximas presentaciones en diversos recintos.

Cabe señalar que además del sold out en La Arena CDMX, los cantantes hace unos días lanzaron un mensaje en donde demostraron su emoción y agradecimiento a sus fanáticos, pues, en poco menos de dos horas vendieron en su totalidad los boletos para su show en un famoso recinto en Guadalajara, lo que reafirmó que sus voces y estilos siguen siendo del gusto del público.

Leyenda

En esta plática, Jorge Medina dejó claro que no le importan las críticas a quienes los señalan tanto a él como a Josi Cuen de querer colgarse de los éxitos que grabaron hace algunos años con La Arrolladora Banda El Limón, pues asegura que también fue su trabajo el proceso del éxito de cada canción.

“Nadie tiene el derecho de decir ‘es que no cantes eso o no cantes lo otro, se están colgando, porque no es suyo’ no es cierto a nosotros nos costó realmente y ahorita sí lo puedo decir con mucho respeto… Es que tú estás trabajando con lo que ellos hicieron, me dicen, compás, es al revés, es un mundo al revés que no comprenden, el proceso lo creamos nosotros con nuestro esfuerzo”, dijo Jorge Medina