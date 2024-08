La película de Will Smith que te hará llorar de la emoción y que puedes ver gratis en Max

Will Smith es un famoso actor de Hollywood Sensacine

La película más emotiva y que le valió un Oscar a Will Smith lleva por nombre “Rey Richard” (King Richard), en la cinta el famoso actor de Hollywood interpreta a Richard Williams, quien es el padre de las tenistas Venus y Serena Williams, una producción con la que los espectadores se deslumbran por la historia de la vida real.

En la cinta que está disponible gratis por la plataforma Max y que puede ser alquilada en Amazon Prime Video, se revela la trama de Richard William el hombre que entrenó e hizo hasta lo imposible por convertir a sus hijas en leyendas del deporte y lo logró después de un largo trabajo.

"Rey Richard" es una emotiva película protagonizada por Will Smith. Captura de pantalla IG/willsmith

¿De qué se trata “Rey Richard”, la película con la que Will Smith ganó un Oscar?

La cinta “Rey Richard” da a conocer la manera en la que Venus y Serena se desarrollaron como deportistas desde que eran unas niñas y que trabajaron bajo el método de su padre Richard William, personaje interpretado por Will Smith, que presenta un ejemplo de tenacidad, perseverancia y cómo siempre confió en el talento de sus hijas.

“En el papel que le valió un Oscar, Will Smith interpreta a Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena, quien, con entrenamiento y tenacidad inquebrantables, hace lo imposible por convertir a sus hijas en leyendas del deporte”, se puede leer en la sinopsis en Max

En la descripción de Max y Amazon Prime Video muestran a “Rey Richard” como una película con una duración de 2 horas con 24 minutos, fue estrenada en 2021 y está catalogada como una cinta de drama y deporte, en el reparto además de Will Smith participan otras estrellas como: Demi Singleton, Saniyya Sindney y Jon Bernthal, solo por mencionar algunos.

¿Cuántos Oscar ha ganado Will Smith?

Will Smith estuvo a punto de ganar en dos ocasiones la preciada estatuilla de los Premios Oscar con la producción de “Ali” y “En búsqueda de la felicidad”, dos películas con las que también cautivó a sus seguidores e incluso los hizo emocionarse tanto y llegar hasta las lágrimas, pero eso no fue suficiente para la Academia quienes no le otorgaron el premio.

Will Smith protagoniza al padre de Venus y Serena Williams. Captura de pantalla IG/willsmith

Con “Rey Richard” pasó diferente, con esta cinta basada en la vida real y con una actuación más profunda por parte de Will Smith, los expertos decidieron que era el momento perfecto para que el famoso actor se llevara el premio por primera vez tras años de permanecer en su lucha por alcanzarlo.