¿Will Smith desmiente a Martha Higareda? La actriz habría cantado "El príncipe del rap", pero él asegura que jamás la escuchó

Nuevamente la actriz de cine, Martha Higareda se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de que el actor, Will Smith desmintiera de manera indirecta el encuentro que tuvieron hace unos años y que ella presumió durante una entrevista con "La Cotorrisa".

Fue hace unos años cuando la protagonista de películas como "Amar te duele", "Niñas mal" y "No manches Frida" estuvo como invitada en "La Cotorrisa" y explicó que tuvo la oportunidad de convivir con Will Smith, uno de los actores más conocidos en todo el mundo, sin embargo, el actor habría olvidado el encuentro o simplemente no sucedió.

Sigue leyendo:

Will Smith visitará México para promocionar Bad Boys 4, ¿cuándo y dónde?

La actriz volvió a dar de qué hablar. Foto: Instagram/@marthahigareda

Will Smith desmiente a Martha Higareda

Durante su entrevista con "La Cotorrisa", la actriz mexicana, Martha Higareda contó que tuvo la oportunidad de conocer a Will Smith y que incluso le cantó la canción de la serie "El príncipe del rap", que es protagonizada por él. La famosa señaló que el actor estaba "botado" de risa.

"Estoy con el príncipe del rap y le dije "¿Te puedo cantar la canción en español?", él estaba botado de risa", contó en aquella ocasión Martha Higareda.

La versión de Martha Higareda quedó entredicho después de que Will Smith estuviera como invitado en el canal de YouTube del creador de contenido "El Escorpión Dorado". El famoso actor y protagonista de la serie "El príncipe del rap" aseguró que escuchó por primera vez el tema de la serie en español.

El famoso estuvo como invitado. Foto: El Escorpión Dorado

En el video compartido por "El Escorpión Dorado", Will Smith quedó en asombro al escuchar por primera vez la versión latina del intro de "El príncipe del rap". El también comediante dijo que nunca la había escuchado a pesar del gran éxito que consiguió la producción.

"Nunca la había escuchado, en todos estos años no la había escuchado", dijo el actor.

En la parte final del video el protagonista de "El príncipe del rap" intentó cantar la versión latina de la serie, pero "El Escorpión Dorado" le dijo que había muchas palabras que no existían y que fueron adaptadas para que la canción rimara, lo que provocó una risa en el actor.