Adrián Marcelo rompe en llanto al hablar de su esposa y es consolado por Gala Montes: VIDEO

El famoso creador de contenido, Adrián Marcelo, participante de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", participó en la dinámica "La vida en fotos", donde explicó la cercanía que tiene con su esposa y sus familiares. Al abrir su corazón no pudo contener las lágrimas e incluso tuvo que ser consolado por la actriz, Gala Montes.

Fue apenas hace una semana cuando Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron una fuerte discusión en la que él fue acusado de violencia de género. Días después se ofrecieron disculpas y la tarde del viernes 16 de agosto quedó demostrado que tienen una relación de respeto dentro del reality show.

La noche de ayer Adrián Marcelo fue el habitante que participó en "La vida en fotos" de "La Casa de los Famosos México". Al ver las imágenes de su infancia, de sus familiares y de su esposa, el influencer no pudo contener las lágrimas y se quebró frente a las cámaras de televisión.

Al salir de la dinámica Adrián Marcelo se encontró con Gala Montes, quien se percató que el líder del cuarto "Tierra" estaba demasiado sensible. En ese momento le dijo que si quería hablar para que contara lo que vivió dentro de la habitación donde vio las imágenes de sus familiares.

Entre lágrimas el famoso nacido en el estado de Nuevo León confesó que vivió una mezcla de emociones al ver las fotografías de su vida. Inmediatamente le ofreció una disculpa a Gala Montes por todo lo que le ha dicho dentro de su convivencia en "La Casa de los Famosos México".

"Una mezcla densa de emociones. Te mueve muchas fibras. Perdón he sentido muchas cosas raras y me he desquitado contigo", contó.