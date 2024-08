Maribel Guardia responde a los falsos rumores de su muerte: "Pueden causar tanto dolor"

En días recientes se difundió en redes sociales la noticia de que Maribel Guardia había fallecido, el rumor generó gran preocupación entre los fanáticos y gente cercana a la actriz que, alarmados, no dudaron en ponerse en contacto con ella. Ante la ola de desinformación, la vedette compartió un video en su cuenta de Instagram donde desmiente todo y habla sobre su estado de salud, así como de los proyectos por los que se ha mantenido ausente de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”.

Maribel Guardia pone fin a los falsos rumor sobre su muerte

Los rumores de que Maribel Guardia había fallecido comenzaron en TikTok y se propagó rápidamente a otras plataformas generado confusión entre sus seguidores. Ante esto, la actriz optó por enviar un contundente mensaje destacado el dolor y preocupación que la falsa noticia generó a sus seres queridos y personas cercanas, indicó que goza de un perfecto estado de salud y está enfocada en su reciente proyecto en el que trabaja junto a Laura Flores, Marjorie de Sousa y Lucía Mendez.

Maribel Guardia responde a los falsos rumores de su muerte. Foto: IG @maribelguardia

“Estaba preocupada porque me ha llamado mucha gente diciéndome ‘¿no estás muerta?’, no estaba muerta, andaba de parranda. Me han llamado amigas llorando, a mi marido le han dado el pésame. Que cosa que hay gente que no tienen nada que hacer e inventen estas cosas a través de las redes que pueden causarle tanto dolor a la gente, a mi no, pero a mi familia y las personas que me quieren. Quiero decirles que gracias a Dios estoy muy bien, trabajando”, dijo la actriz.

A través de la transmisión en vivo en el que estuvo acompañada de Lucía Méndez, Maribel Guardia reveló su última voluntad: "Yo no quiero que me metan en una caja de muerto el día que me muera, no quiero que me velen, que me incineren luego, luego y ya valió. Me ponen ahí en una cajita y quien quiera ir a verme que me vea ahí en la cajita". La cantante también señaló que a su muerte quiere ser incinerada y en su casa rodeada de mariachis.

Maribel Guardia revela su última voluntad ante falsos rumores de su muerte. Foto: IG @maribelguardia

Maribel Guardia habla de su hijo, Julián Figueroa

Los falsos rumores sobre la muerte de la actriz señalaron una supuesta depresión como el motivo, pues Maribel Guardia se ha sincerado más de una vez con sus fans en redes sociales sobre el difícil duelo que enfrenta tras la repentina muerte de su hijo, Julián Figueroa, ocurrida en abril del año pasado. Al respecto, indicó en su reciente video que se mantiene enfocada en su trabajo y en pasar tiempo junto a su nieto, quien ha sido su más grande impulso.

“Han sido tiempos difíciles para mí y uno tiene que aprender a vivir en medio del dolor, aprender a vivir de nuevo, no es nada fácil. Aquí estamos, con Dios y mi corazón, con mi hijo que se llevó la mitad de mi corazón, pero la otra mitad la dejó llena de recuerdos, de luz. Era un niño tan inteligente, tan bueno, tantas luces que dejó prendidas que eso es con lo que trató de continuar y me dejó ese nieto divino”, dijo la actriz.