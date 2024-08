Constanza Creel reaparece e impacta por su belleza y parecido a Edith González: VIDEO

Edith González se despidió de su hija con una emotiva carta Instagram edithgonzalezmx1

Constanza Creel, hija de la desaparecida actriz Edith González y Santiago Creel reapareció ante las cámaras y sorprendió pro su belleza así como por su enorme parecido con su madre quien falleció el 13 de junio del año 2019 a los 54 años víctima de cáncer.

La joven fue captada en el aeropuerto por las cámaras del programa "Despierta América", la reportera intenta de forma amable e insistente dialogar con la joven sobre cómo iba la fundación de su mamá sin éxito alguno, aunque la joven de 19 años se mostró amable en todo momento se limitó a decir "sin comentarios".

Constanza Creel se mostró muy educada pero no contestó nada Foto: Despierta América

Sigue leyendo:

Edith González: la conmovedora ceremonia con la que recordaron a la actriz a cinco años de su muerte

Actriz de la Rosa de Guadalupe es idéntica a Edith González y se vuelve viral: FOTOS

Hija de Edith González reaparece ante las cámaras: VIDEO

Aunque la reportera le insiste y le pide que sólo hablen sobre la fundación, Constanza Creel sigue su camino y le dice "no quiero hablar, sin comentarios" a lo que la reportera insiste en que no diga esa palabra porque le recuerda mucho a su mamá, la exprotagonista de la telenovela "Nunca te olvidaré".

Así lucía Edith González en su juventud Foto: Instagram edithgonzalezmx1

Después la periodista insiste y le pide que sólo le responda si está contenta con el proyecto pero ella contesta "de verdad, por favor, no quiero ahorita" a lo que la comunicóloga entiende y le dice "muchas gracias, eres muy parecida a tu mami" y ahí termina la grabación compartida por la cuenta de TikTok susanitatieneun8aton pero que serpia propiedad del programa Despierta América.

Edith González y Constanza Creel siempre fueron muy unidas Foto: Instagram edithgonzalezmx1

"Se me eriza la piel de escuchar la voz de su niña", "el legado de Edith vive en su hija", "tiene la belleza de su mami", "ella no está en la luz publica, sólo la hostigan", Edith se fue pero nos dejó a su cloncito", "hasta amable fue en decir que la dejen en paz y no lo hacen"; son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.