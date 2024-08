Las fotos que demuestran que Gala Montes y su hermana son idénticas

Gala Montes es ya una de las participantes favoritas de la segunda temporada en "La Casa de los Famosos México", pues se ha ganado el corazón del público con su belleza, simpatía y fortaleza con la que ha enfrentado los constantes ataques de otros integrantes del programa. En el exterior, su hermana, Beba Montes, le ha mostrado su apoyo incondicional y la joven también ha sorprendido a los fanáticos por el impactante parecido que tienen.

Fotos que demuestran que Gala Montes y su hermana son idénticas

La actriz de "El Señor de los Cielos" es parte del Team Mar junto a Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Arath de la Torre que han destacado como los favoritos del reality show por su sólida alianza y mantenerse alejados de la fuerte polémica e intrigas que rodean al equipo Tierra. Gala Montes se ha colocado como una de las participantes favoritas para sumarse a la lista de ganadores y llevarse los 4 millones de pesos del programa.

Beba Montes ha mostrado apoyo incondicional a su hermana en LCDLF México. Foto: IG @galamontes

Pese al fuerte pleito con su mamá, Crista Montes, que se destapó tan sólo unos días antes de que entrara a "La Casa de los Famosos México", la actriz se ha mostrado fuerte y afuera su hermana ha sido su principal apoyo junto a una gran cantidad de internautas y celebridades que ya exigen la salida de Adrián Marcelo ante los constantes ataques contra la también modelo de 24 años de edad.

Beba Montes reacciona a los ataques de Adrián Marcelo contra su hermana

Durante una intensa discusión Adrián Marcelo se burló de la depresión de Gala Montes y de los conflictos que la actriz tiene con su mamá, algo que le ha ganado severas críticas al influencer regiomontano. Ante esto, Beba Montes no dudó en defender a su hermana y destacó la importancia de la salud mental y cómo el youtuber ha usado el tema para atacar a su hermana.

Beba Montes reacciona a los ataques de Adrián Marcelo contra su hermana. Foto: IG @galamontes

“Queda claro que su empatía es nula y es una persona muy frívola. Me parece siniestro que utilice esta parte de atacarla con algo que ella dijo que era algo que le dolía (…) Lo peor del caso es que va con esa bandera de ‘yo nunca he querido hacer nada’, pero todos vemos el 24/7 y todo lo que ha hecho es con afán de joder, no existe otra palabra. Entonces, es siniestro y malévolo que alguien quiera decir que va a destruir a alguien mentalmente para hacerlo llegar al borde del colapso”, dijo Beba Montes.

Beba Montes también habló sobre los conflictos que tienen con su mamá, a quien calificó como “narcisista”. Al respecto, Crista Montes también se dijo arrepentida de haber hecho público el conflicto con su hija y le mostró su apoyo ante su paso por el reality show. “Soy humana y me puedo equivocar. Estoy consciente de que ella también tuvo errores. Tiene 24 años y puede decir muchísimas cosas, que se las voy a perdonar a ella y a Kris”, dijo en entrevista para “Siéntese quien pueda”.