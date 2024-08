Hermana de Nodal no sigue a Ángela Aguilar en redes y tampoco fue a su boda, ¿no se llevan bien?

Sin duda alguna, este 2024 ha sido un año muy especial para Nodal y Ángela Aguilar pues, luego de varios años, por fin pudieron reanudar su amor, y para no perder tiempo decidieron casarse de manera inesperada el pasado 24 de julio, en donde tuvieron como invitados solamente a sus familias y amigos de su cerrado círculo.

Sin embargo, entre los grandes ausentes de la boda de Nodal y Ángela fueron los hermanos de los cantantes, Emiliano por parte de la familia Aguilar, sin embargo, su ausencia ya es algo normal y por parte del sonorense, su hermana Amely no estuvo en dicha unión, sin embargo, este no sería el único desaire que la hermana del cantante tiene con su ahora cuñada.

Nodal y Amely eran muy unidos, desde hace algún tiempo ya no se les ve tan juntos como antes.

Foto: IG @nodal

Sigue leyendo:

Prófugos del Anexo CDMX: Inicia la venta de boletos, fanáticos llegaron desde hace varios días a las taquillas

Vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón desafían la máquina de toques ¿cuánto aguantaron?: VIDEO

Amely Nodal no sigue a su cuñada Ángela Aguilar en Instagram

Luego de no asistir a la boda de su hermano y de su ahora cuñada oficial, Ángela Aguilar, muchos se cuestionaron si es que Amely no está de acuerdo en esa relación, pues no solo no estuvo en el día más especial de su hermano mayor, sino que nos dimos a la tarea de revisar sus redes sociales y ahí descubrimos que la rubia no sigue en Instagram a la intérprete de “Mis amigas las flores”.

A diferencia de Amely, Ángela sí sigue en Instagram a la hermana de su esposo, sin embargo; debido a esto es que se intensifican los rumores sobre que entre ambas mujeres no existe una buena relación, como en su momento la hermana de Nodal lo tuvo con Belinda y hasta hace unos meses con Cazzu.

Amely no sigue a Ángela.

Foto: IG @amely.nodal

Amely sí sigue en Instagram a Cazzu

Por otra parte, también descubrimos que la hermana de Christian Nodal aún sigue en Instagram a su excuñada la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, mejor conocida solamente como Cazzu, quien además es la madre de la primogénita del sonorense.

Y es que, en varias ocasiones se les vio disfrutar viajes en familia y hasta celebraciones familiares como Navidades, Día de Muertos, y cumpleaños de los padres de Nodal, juntas, por lo que se presumía tenían una buena relación de cuñadas, incluso sus respectivos hijos Amel e Inti convivían mucho cuando el sonorense aún tenía una relación con la argentina.