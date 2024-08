Adrián Marcelo amenaza a Gala Montes y a Arath de la Torre con empezar a jugar “fuerte”

La salida de "Potro" de La Casa de los Famosos México enfureció al equipo Tierra, especialmente a Adrián Marcelo, quien no dudó en enfrentar al team contrario pero también aprovechó para hacerles una fuerte advertencia sobre los próximos días, pues aseguró que empezará a jugar fuerte y que cada noche no duerme con tal de planear su estrategia.

Adrián no midió sus comentarios y esta vez se fue contra Arath de la Torre y Gala Montes pues los acusó de estar jugando mal, específicamente se refirió al actor, a quien le dijo estarse dejando llevar por personas inmaduras refiriéndose al equipo Mar, y es que nuevamente le hizo ver que sacar la cama de Sian fue una mala broma, por lo que lo amenazó con dejar tener esas actitudes.

Adrián Marcelo enfrentó directamente a Arath de la Torre y lo llamó cínico porque según el regiomontano le decepcionó la actitud del conductor por dejarse llevar por las conductas y juegos de los integrantes del equipo Mar. Incluso le reclamó por estar "jugando chueco", motivo por el cual el influencer decidió alejarse del conductor.

"Yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas para seguirlas utilizando, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarlas, no es amenaza, para nada. Viene fuerte, se los digo así, pero sobre todo es contigo (Arath de la Torre)", le señaló.