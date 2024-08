El actor Shemar Moore protagoniza la serie “Swat” sin temor a ser policía de TV

El actor Shemar Moore es conocido mundialmente por su participación en las series “Mentes criminales” y “Swat”, donde interpreta a personajes policíacos con los que desea inspirar al público a lograr sus sueños, sin embargo, no teme que lo encasillen en estos papeles.

“Empecé en ‘The Young and Restless’, era muy joven, después conseguí mis primeros papeles con los que logré tener confianza en mí, sin esta serie, no habría ningún ‘Derek Morgan’, este personaje fue otro paso importante como actor y hombre. Sin ‘Derek’, no estaríamos hablando hoy de ‘Hondo’, pero tampoco durará para siempre y cuando acabe buscaré algo diferente”, contó el actor.

Moore empezará la filmación de la octava temporada de “Swat”, la cual ha estado cerca de llegar a su fin en dos ocasiones, pero gracias a sus fans se mantiene al aire, no obstante, sabe que nada es para siempre y tiene claro que cuando acabe un nuevo papel llegará a retarlo.

“Soy el tipo de persona a la que no le gusta estar cómoda por mucho tiempo, porque se acaba el crecimiento, entonces hay que dejar de hacerlo y encontrar algo que te llene de nuevo. Así que voy a salir y encontrar un papel que me asuste y voy a correr hacia él, hasta que se convierta en mi fuerza y luego haré otro completamente diferente. Quizás sea gracioso o más dramático”, explicó a El Heraldo de México.

Por ahora con “Swat”, está feliz del desarrollo del personaje, en México apenas llegará la cuarta temporada y sabe que el público la recibirá con gran entusiasmo, ya que el año pasado filmó en el Zócalo de la capital, la séptima entrega y sintió el cariño de todos sus fans.

“Estuvimos allí, aproximadamente una semana… Nos sentimos muy honrados. Simplemente estoy agradecido con mis fans mexicanos y de todo el mundo porque me permiten vivir el sueño de ser actor; Además, la gente sabe mi nombre, conoce mi cara y nuestro programa”, detalló.

Para Shemar, el éxito de este tipo de programas policíacos radica en que tratan temas sociales, pero alejados de la política o la religión, haciendo énfasis en lo importante que es tratarlos en la ficción con el fin de que el público cobre conciencia de estos: “Es mencionar que todos valemos lo mismo y damos mensajes fuertes, desde el entretenimiento”.

INSPIRA AL PÚBLICO

Moore dio esta entrevista sentado en su estudio, donde se aprecian los retratos de tres hombres que le hicieron creer en sus sueños: Martin Luther Kin, Malcolm X y Barack Obama, y a quienes tiene tatuados en su espalda, de lo orgulloso que está de ellos, al ser tres hombres afroamericanos que han puesto en alto sus raíces.

“Obama, especialmente, es una gran inspiración, porque se convirtió en el primer presidente negro y mucha gente pensó que eso no era posible. Él desafió las probabilidades, y me identificó con él, es una muestra de que puedes ser cualquier cosa si lo deseas lo suficiente y siento que esto también inspira a otras personas”, contó.

A DETALLE

Interpretó a ‘Malcolm Winters’ en The Young and the Restless durante 10 años.

Fue el tercer presentador del programa de televisión Soul Train de 1999 al 2003.

En México arranca la cuarta temporada de SWAT en AXN este 13 de agosto.

En 2005, se sumó a la serie Mentes criminales con el papel de ‘Derek Morgan’.

Le encantan los paisajes de México y Brasil, países que ha visitado por su trabajo.

30 años tiene de carrera.

39 proyectos ha hecho.

MAAZ