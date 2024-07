La miniserie “Un revés inesperado” muestra drama familiar con Sam Neill y Annette Bening

Los giros inesperados y la intriga llegan con la miniserie “Un revés inesperado”, en la que el actor Sam Neill, interpreta a Stan Delaney, un esposo y padre que parece tener una vida tranquila:

“Es un personaje muy diferente a mí, no me identifico en absoluto con este macho alfa dominante, es muy complejo y enormemente competitivo”, mencionó Neill.

Acerca de trabajar por primera vez con la multipremiada actriz, Annette Bening, afirmó:

“Es una alegría total, ella es un amor absoluto y nos llevamos bien desde el primer día, disfruté cada minuto de trabajar con ella y fue un gran privilegio para mí”.

La historia es una adaptación del best seller “Apples Never Fall” de Lianne Moriarty y se centra en la aparentemente perfecta familia Delaney formada por los ex entrenadores de tenis “Stan” y “Joy”, quienes están listos para comenzar los años dorados de sus vidas, pero cuando “Joy”, interpretada por Bening, desaparece, “Stan” y sus cuatro hijos adultos se ven obligados a replantear su historia familiar.

Sobre participar con la showrunner de la serie, Melanie Marnich, para darle ciertos giros a su personaje expresó:

“Fue maravillosamente receptiva, si bien la historia siempre ha estado llena de sorpresas y vueltas, hubo oportunidades para darle color a las cosas un poco más, y estoy muy agradecido por su presencia”.

Respecto a su experiencia al trabajar con este elenco agregó, “para esta serie, debido a que prácticamente todos vivíamos en el mismo hotel, solíamos pasar el rato, de hecho, jugábamos tenis, como si no estuviéramos jugando lo suficiente ya que nos unimos muy rápido, necesitábamos ser una familia en la pantalla y tener este tipo de relación fuera de la pantalla también”.

En cuanto a su opinión de “Un revés inesperado” comentó, “me gusta la forma en que abarca géneros, nunca estás muy seguro de hacia dónde irá, por eso no quieres dejar de verla, creo que ese también es un sello distintivo del trabajo, tiene grandes secretos sobre lo que hay debajo”.

SOBRE LA SERIE

Sam Neill organizaba noches de cine con el elenco durante el rodaje, con películas de Annette Bening

Su autora admitió que está inspirada en algunos hechos reales.

La creadora se inspiró en podcasts sobre crímenes reales que escuchó en la pandemia.

Llega el 16 de julio a Latinoamérica por Universal+.

“Big Little Lies” y “Nine Perfect Strangers” también son obra de Liane Moriarty.

Jake Lacey, Alison Brie, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles complementan el elenco.

Basada en el más reciente best seller de Liane Moriarty

2 Globos de Oro ha ganado Annette Bening

7 capítulos tiene esta entrega

3 libros de Liane Moriarty han sido adaptados a tv

POR GADDIEL CORTES TORRES

escena@elheraldodemexico.com

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ